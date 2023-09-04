Умер российский и советский актер Топольсков

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Актёр дебютировал на экранах в середине 90-х. Известность ему принесли роль Вити в сериале «Ростов-папа», работа в «Дневнике убийцы». Актёр сыграл в большом количестве театральных постановок.
Ранее сообщалось, что украинский и российский актер Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет. В последнее время актер жаловался на боль в сердце. Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. Актер снимался в фильмах и сериалах: «Возвращение Мухтара», «Мажор», «Утесов. Песня длиною в жизнь».
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