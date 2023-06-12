Умер российский актер Хаким Муртазин

Фото: Фотобанк Московской области
Российский актер театра и кино Хаким Муртазин скончался в возрасте 48 лет
«Российская Газета» пишет, что Хаким Муртазин родился 14 марта 1975 года в деревне Яныбаево. Он является выпускником Уфимского государственного института искусств. Работал в Салаватском театре.
В 1997 Хакима Муртазина приняли в труппу Башкирского государственного академического театра драмы имени Гафури. В 2010 актёр стал заслуженным артистом Республики Башкортостан.
О кончине Муртазина написало издание Ufa1. Причина смерти не называется.
Ранее сообщалось о том, что умерла актриса Валентина Гришокина. Советская и украинская актриса Валентина Гришокина известна по работам в картинах «Аты-баты, шли солдаты...» и «Нюхач». За свою карьеру Валентина Гришокина приняла участие в более 50 проектах, пишет «Российская газета».
В 1997 Хакима Муртазина приняли в труппу Башкирского государственного академического театра драмы имени Гафури. В 2010 актёр стал заслуженным артистом Республики Башкортостан.
Ранее сообщалось о том, что умерла актриса Валентина Гришокина. Советская и украинская актриса Валентина Гришокина известна по работам в картинах «Аты-баты, шли солдаты...» и «Нюхач». За свою карьеру Валентина Гришокина приняла участие в более 50 проектах, пишет «Российская газета».
Мария Фирсова