Умер сценарист и актёр фильма «Сбрось маму с поезда» Стю Силвер

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Стю Силвер актером и сценарист знаменитой комедии конца 80-х «Сбрось маму с поезда». Главные роли в фильме сыграли Дэнни Де Вито и Билли Кристал. Комедия получила две номинации на «Золотой глобус» и одну номинацию на «Оскар».
Ранее сообщалось, что 71-летний режиссер Михаил Мамедов умер на приеме в городской поликлинике.Предварительной причиной смерти назвали сердечно-сосудистую недостаточность.
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