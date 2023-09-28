Умер сыгравший Дамблдора в «Гарри Поттере»: что случилось с актером

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Когда умер Дамблдор в реальной жизни
О смерти актера Майкла Гэмбона сообщила его супруга, слова которой приводит британское издание The Guardian. По ее словам, супруг скончался от пневмонии 28 сентября 2023 года на 83-м году жизни. Вдова Гэмбона сообщила, что находилась рядом с мужем до самой смерти. Пожилой артист перенес пневмонию и находился на лечении в больнице. Пережить очередной приступ заболевания он не смог.
Дамблдор из «Гарри Поттера»
Майкл Гэмбон родился в 1940 году в Ирландии. Несмотря на успешную карьеру актера и многочисленные премии, наибольшую известность ему принесла роль в фильме о «Гарри Поттере», в котором он впервые принял участие в 2004 году.
Актер исполнил роль «профессора» школы магов «Хогвартс» Альбуса Дамблдора в шести фильмах о Гарри Поттере. В предыдущих частях фильма эту роль исполнял Ричард Харрис, который умер в 2022 году.
Кто из «Гарри Поттера» умер
В 2022 году скончался актер Робби Колтрейн, который сыграл роль Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Он преподавал в «Хогвартсе» правила ухода за магическими существами, также он запомнился зрителям, как хранитель ключей и лесник. Актер умер в возрасте 72 лет.
В 2016 году скончался актер Алан Рикман, сыгравший профессора «Хогвартса» Северуса Снегга. У него был выявлен рак на последней стадии, вылечить который не удалось.
Американский актер Верн Тройер прославился благодаря роли Крюкохвата и преподавателя заклинаний в Хогвартсе профессора Филиуса Флитвика. Ему часто доставались роли гоблинов из-за небольшого роста, который составлял всего 80 см. Причиной его смерти стала алкогольная интоксикация.
Одним из самых юных актеров «Гарри Поттера» был Роберт Нокс, который исполнил роль Маркуса Белби в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». В фильме ему была отведена эпизодическая роль ученика школы чародейства. После окончания съёмок, артист заключил контракт на участие в следующей серии фильма, однако трагически погиб в возрасте 18 лет. Он получил смертельное ножевое ранение в ходе драки, заступаясь за своего брата в одном из баров Лондона.
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