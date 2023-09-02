Умер солист Большого театра Максим Пастер

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Не стало знаменитого оперного певца, солиста Большого театра Максима Пастера. 47-летний артист скончался в Махачкале. Сообщение об этой печальной новости появилось в телеграм-канале Большого театра.
Тенор Максим Пастер — уроженец Харькова и выпускник Харьковского государственного института искусств, после окончания которого он солировал в Харьковском государственном театре оперы и балета. Дебютировал в Большом театре в 2003 году, исполнив партию Баяна в опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Через год был принят в труппу.
С 2013 года Максим Пастер преподавал в Российской академии театрального искусства на кафедре вокального искусства. В 2016 году стал участником международного проекта «Теноры XXI века».
Пастер был лауреатом множества международных конкурсов, обладателем различных наград и премий. В 2002 году удостоился специального приза Международного конкурса имени Чайковского, в 2007 году завоевал III премию на этом же конкурсе. Также он обладатель премии Фонда Ирины Архиповой.
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С 2013 года Максим Пастер преподавал в Российской академии театрального искусства на кафедре вокального искусства. В 2016 году стал участником международного проекта «Теноры XXI века».
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