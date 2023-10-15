Умер советский оперный певец Востряков

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о наложении ареста на Олега Пронина, гражданина России, который был задержан за нарисованное им сердечко на стене в поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.