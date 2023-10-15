Умер советский оперный певец Востряков

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В 79 лет умер советский оперный и камерный певец, народный артист Украинской ССР Александр Востряков.
«Ушёл в Вечность выдающийся певец и педагог, многолетний солист Национальной оперы Украины, народный артист Украины, профессор Александр Андреевич Востяков», - написал в социальных сетях Анатолий Соловьяненко.Причина смерти не сообщается.
Ранее издание The Hollywood Reporter сообщило о смерти 91-летней актрисы Пайпер Лори. По словам её агента Марион Розенберг, актриса какое-то время чувствовала себя плохо. В интервью агентству Associated Press агент сообщила, что Лори скончалась от старости. Марион Розенберг отметила, что Пайпер Лори обладала превосходным талантом и была замечательным человеком.
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