Умер старейший актёр Тюменского драмтеатра Рябков

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19 августа умер 74-летний советский и российский актер Валерий Рябков.
Пресс-служба Тюменского большого драмтеатра (ТБДТ), в котором Рябков служил почти 50 лет, сообщает, что «театр потерял одного из своих старейших актеров».
Валерий Рябков родился 19 июля 1949 года. В 1974 году поступил на службу в Тюменский областной драмтеатр помощником режиссёра. С 1978 года, окончив Тюменское училище искусств, Валерий Рябков стал актёром театра. В 2024 году артисту должен был отметить юбилей-75 лет, а также 50 лет работы в ТБДТ.
Валерий Рябков был задействован в постановках «Три товарища», «С любимыми не расставайтесь», «Доходное место».
Прощание с актером состоится в ТБДТ. Валерий Рябков будет похоронен на Червишевском кладбище в Тюмени.
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19 августа стало известно о смерти 81-летнего актёра Игоря Ясуловича, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также подарил голос королю Гарольду из «Шрека».
Ранее сообщалось, что хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время.
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Валерий Рябков родился 19 июля 1949 года. В 1974 году поступил на службу в Тюменский областной драмтеатр помощником режиссёра. С 1978 года, окончив Тюменское училище искусств, Валерий Рябков стал актёром театра. В 2024 году артисту должен был отметить юбилей-75 лет, а также 50 лет работы в ТБДТ.
Прощание с актером состоится в ТБДТ. Валерий Рябков будет похоронен на Червишевском кладбище в Тюмени.
Ранее стало известно о смерти Народного артиста России Игоря Ясуловича.
19 августа стало известно о смерти 81-летнего актёра Игоря Ясуловича, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также подарил голос королю Гарольду из «Шрека».
Ранее сообщалось, что хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время.
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Названа предварительная причина смерти артиста Николаева
Мария Фирсова