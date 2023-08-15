Умер учёный, автор учебника по математическому анализу Владимир Зорич

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Владимиру Зоричу внезапно стало плохо. Дочь вызвала скорую, но медиам не удалось спасти учёного.
Ранее на 89-м году жизни скончалась дочь советского учёного и конструктора Сергея Королёва Наталья. Наталья Сергеевна Королёва сделала блестящую карьеру в медицине, была известна как высококвалифицированный хирург и доктор медицинских наук.
Королёва являлась лауреатом Госпремии СССР, а также премии им. Н.И. Пирогова Академии медицинских наук СССР. За свою жизнь она опубликовала более 200 научных работ, а также несколько книг о своем отце.
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