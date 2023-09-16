Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

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На 62-м году жизни скончался заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин, сообщил его коллега, артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов в социальной сети «ВКонтакте».
«Вячеслав Германович. Родной. Покойся с Миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. Навсегда в сердце», — написал Белов, не предоставив при этом подробностей о причинах смерти артиста.Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После окончания школы он поступил в ГИТИС и одновременно активно выступал в «Театре-студии на Юго-Западе». С 2017 года Гришечкин возглавлял театральную студию при Московском университете МВД. Фильмография Вячеслава Гришечкина включает в себя 167 кинокартин. Среди наиболее известных его ролей можно выделить участие в сериалах «Солдаты», «Счастливы вместе», «Каменская» и «Бригада».
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