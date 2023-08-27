Умерла актриса Арлин Соркин, озвучившая Харли Квинн

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Умерла 67-летняя американская актриса Арлин Соркин, которая подарила голос персонажу комиксов DC Харли Квинн.
The Hollywood Reporter пишет, что актриса скончалась в четверг, 24 августа. Из-за продолжительной болезни актриса в последние годы не участвовала в кинопроектах.
Карьера Арлин Соркин стартовала в начале 1980-х годов. Она сыграла Каллиопу Джонс в сериале «Дни нашей жизни». Чуть позже подарила голос напарнице Джокера Харли Квинн в мультсериале «Новые приключения Бэтмена» (1997–1998), в полнометражных мультфильмах, а также играх.
Ранее стало известно о смерти 85-летней балерины Светланы Адырхаевой. Балерина скончалась дома после продолжительной болезни. Прощание с артисткой состоится 30 августа в Большом театре.
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Карьера Арлин Соркин стартовала в начале 1980-х годов. Она сыграла Каллиопу Джонс в сериале «Дни нашей жизни». Чуть позже подарила голос напарнице Джокера Харли Квинн в мультсериале «Новые приключения Бэтмена» (1997–1998), в полнометражных мультфильмах, а также играх.
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Мария Фирсова