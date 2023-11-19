Умерла актриса фильма «А зори здесь тихие»

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Актриса Татьяна Стрельцова, известная по ролям в фильме «А зори здесь тихие», скончалась на 71-м году жизни, сообщает информационное агентство АКИpress, ссылаясь на пресс-службу президента Киргизии Садыра Жапарова.
Смерть актрисы наступила 17 ноября, причины ухода из жизни Татьяны Стрельцовой не уточняются.
Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР и завершила обучение в Театральной студии при Государственном русском драматическом театре имени Крупской. С 1972 года и до последних дней она работала актрисой в Киргизском русском театре драмы.
Пресс-служба главы Киргизии отметила, что в последние годы наиболее яркими работами Стрельцовой были ее роли в спектакле «Борис Годунов» и моноспектакле «Оскар и Розовая дама», где был раскрыт удивительный талант актрисы. Каждая роль, сыгранная ею, становилась настоящим открытием на сцене, точным отражением характера или типажа, всегда занимавшим особое место в сердцах зрителей.
В 1983 году Татьяне Стрельцовой было присвоено звание «Заслуженная артистка КССР», а в 1996 году — «Народная артистка Киргизии».
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Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР и завершила обучение в Театральной студии при Государственном русском драматическом театре имени Крупской. С 1972 года и до последних дней она работала актрисой в Киргизском русском театре драмы.
В 1983 году Татьяне Стрельцовой было присвоено звание «Заслуженная артистка КССР», а в 1996 году — «Народная артистка Киргизии».
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Артем Кузьмин