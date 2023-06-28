Умерла актриса Хоана Брито

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Актриса Хоана Брито играла в «Просто Марии» и «Диком сердце»
Умерла 79-летняя мексиканская актриса, артистка дубляжа и режиссер Хоана Брито. Причиной смерти стала почечная недостаточность. О проблемах со здоровьем Брито стало известно в 2022 году.
Хоана Брито родилась в 1944 году на севере Мексики. Среди её самых популярных работ сериалы «Просто Мария», «Волчье логово», «Дикое сердце».
Ранее умер актёр из «Санта-Барбары» Николас Костер. В больницы Флориды умер 89-летний Николас Костер, который сыграл Лайонела Локриджа в сериале «Санта-Барбара». Об этом сообщила его дочь Диннин Костер. Причина смерти не уточняется.
Хоана Брито родилась в 1944 году на севере Мексики. Среди её самых популярных работ сериалы «Просто Мария», «Волчье логово», «Дикое сердце».
Мария Фирсова