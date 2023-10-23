Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова

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Актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова скончалась на 80-м году жизни.
«Это была настоящая Звезда! Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика и все это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием. Много лет она была настоящим «домовым» нашего Театра», — сообщается на официальном сайте «Театра на Покровке».
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