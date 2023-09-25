Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина

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На 66-м году жизни скончалась актриса театра и кино Ангелина Ноздрина, сообщил член Союза театральных деятелей России Александр Чупин в своей записи в социальной сети «ВКонтакте».
«Печальная весть — Ангелина Ноздрина ушла из жизни», — отметил Чупин.Он добавил, что актриса ушла спустя немного более года после ухода ее мужа, заслуженного артиста России Владимира Таныгина. Совсем недавно, 12 сентября, Ангелина Ноздрина отмечала свое 65-летие.
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