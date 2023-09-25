Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина

Православные христиане в этот день чтут память священномученика Артамона, а не причастные к церковным торжествам, отмечают праздник сновидений и день тикающих часов. Редакция «Радио 1» расскажет, чем еще знаменателен этот день и какие традиции нужно соблюдать.