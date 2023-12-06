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Умерла актриса из сериала «Глухарь» Корнилова

06 декабря 2023, 11:26
Фото: istock/SergeyPankratov

Фото: istock/SergeyPankratov

85-летняя актриса Елена Корнилова умерла в Москве.
SHOT сообщает, что труп артистки обнаружила медсестра пансионата для пожилых. 85-летнюю Елену Корнилову родственники поместили в дом престарелых на Большой Филёвской. В последнее время она жаловалась на плохое самочувствие и слабость.

Тело актрисы обнаружили примерно через два часа после наступления смерти. Причину смерти выясняют.


Елена Корнилова снималась в советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания», а также в отечественных детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота».

Ранее сообщалось, что 77-летний актёр Сергей Кустов скончался 3 декабря. Он был известен по работе в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Также актёр сыграл роль в картине «Возвращение мушкетеров», которая вышла на экраны в 2009 году.

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#актриса
#новости
#кино
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Минздрав оценил ситуацию с микоплазменной инфекцией в России
Мурашко: Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая
06 декабря 2023, 12:24

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Микоплазменная инфекция в России абсолютно управляемая. Об этом сообщил министр России Михаил Мурашко.
По его словам, в стране достаточно препаратов для подавления заболевания. Он также отметил, что спектр лекарств достаточно широк.  Глава ведомства заверил, что диагностика заболевания и способы лечения понятны, поэтому ситуация находится под контролем.
 
Прежде сообщалось, что Роскомнадзор выявил несколько случаев заболевания инфекцией в России. В ведомстве также отметили, что ситуация контролируема и поводов для беспокойства в настоящий момент нет.

О том, кто подвержен заболеванию, у кого чаще всего выявляют микоплазменную инфекцию,и как защитить себя от вируса, читайте в материале «Радио 1». 
 
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#болезнь
#роскомнадзор
#симптомы
#диагностика
#заболевания
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«Уральские авиалинии» уволят пилотов, посадивших самолёт в поле
«Уральские авиалинии» попросили пилотов, посадивших самолёт в поле, уволиться
06 декабря 2023, 12:08

Фото: РИА Новости/РИА Новости

В компании «Уральские авиалинии» попросили уволиться пилотов, которые посадили самолёт А320 в поле под Новосибирском. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, что 12 сентября самолёт, следовавший по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку в поле. Произошёл отказ гидравлической системы, в результате чего пилоты не смогли приземлиться в аэропорту назначения. Они приняли решение лететь до аэропорта в Новосибирске, где взлётно-посадочная полоса удобнее. Однако экипаж судна неправильно рассчитал топливо и самолёт с 159 пассажирами посадили в поле. 

Пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семёнову предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. 

Мать Белова уже подтвердила уход своего сына из компании «Уральские авиалинии». 

Отметим, что расследование инцидента продолжается. 

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#самолет
#пилот
#увольнение
#россия
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«Сидела на коленях у Сталина»: от чего умерла актриса Татьяна Владимирова
В Москве скончалась актриса из сериала «Склифосовский» Татьяна Владимирова
06 декабря 2023, 11:58

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

В Москве скончалась актриса театра и кино Татьяна Владимирова. Народной артистке было 73 года. Что стало причиной внезапной смерти женщины, что о ней говорят коллеги и какими ролями она запомнилась зрителю, расскажет редакция «Радио 1».

Татьяна Владимирова: биография, карьера 


Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. Ее отец был военным, а мать – связистом. В одном из интервью артистка рассказывала, что из-за службы отца, ее детство проходило в Москве, куда семья часто приезжала в командировки. Проживало семейство в одном доме со Сталиным. 

В Москве умерла актриса Солодовникова
В Москве умерла актриса Солодовникова

«Я жила на третьем этаже, а на четвертом этаже жила Светлана Аллилуева (дочь Иосифа Сталина – прим.ред). Поэтому у меня есть одна история, что я в три года сидела на коленях у Иосифа Виссарионовича Сталина, но я думаю, что я это сама придумала», — рассказывала артистка. 
 
В 1973 году Владимирова окончила Школу-студию МХАТ и получила работу в кукольном театре. Вскоре она познакомилась с режиссером Феликсом Григорьяном и переехала с ним в Томск. Артистка переезжала из города в город со своим супругом пока однажды не узнала, что у мужа есть другая женщина. Забрав с собой сына, Владимирова вернулась в Москву. Актриса устроилась в театр Et Cetera, где работала до последних дней жизни. 

Коллеги Татьяны Владимировой рассказали об артистке 


Сообщение о смерти артистки появилось на сайте театра Et Cetera, где она проработала более 30 лет. 
 
Коллеги актрисы рассказали, что все свои роли Владимирова играла восхитительно. Коллеги театра выразили сожаление об уходе актрисы и заявили, что ее все любили. В пресс-службе театра добавили, что Владимирова была мудрой, веселой и легкой в общении. 

Известные роли Татьяны Владимировой 


Свою выдающуюся роль Владимирова сыграла в спектакле «Пожары». Она также снималась в «Дяде Ване», «Женитьбе», «Грозе», «Вишневом саде». Зрителям артистка больше всего полюбилась по ролям в сериалах «Склифосовский», «Секретарша», «Топи» и «Чокнутая». 

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитриева
Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитриева

Названа причина смерти актрисы Татьяны Владимировой 


Советская и российская актриса театра и кино Татьяна Владимирова скончалась в возрасте 73 лет. Причиной ее смерти стала продолжительная болезнь. Об этом изданию РИА Новости сообщили в пресс-службе театра, где до последних дней жизни трудилась актриса. 

В учреждении культуры не назвали дат прощания с актрисой, сообщив, что эта информация будет оглашена позже.
 
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#кино
#театр
#болезнь
#актриса
#смерть
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С начала года подмосковный портал госуслуг помог записаться на ТО 19 тыс раз
06 декабря 2023, 11:42

Фото: Фотобанк МО

С начала года жители Московской области 19 тыс раз воспользовались онлайн-записью на техосмотр на портале госуслуг региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Чтобы записаться на ТО автомобиля, нужно открыть региональный портал, выбрать ближайший пункт и заполнить короткую форму. Сервис доступен для автовладельцев уже два года», – сказала глава министерства Надежда Куртяник.
За онлайн-услугой записи на ТО могут обратиться владельцы легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тягачей, мотоциклов, мопедов, транспортных средств с прицепами и полуприцепами. 
 
Сервис доступен на главной странице регионального портала. Для записи нужно авторизоваться через ЕСИА, указать данные о транспортном средстве, выбрать ближайший пункт, дату и время. На электронную почту поступит подтверждение записи. 
 
Получить подробную информацию о сервисе и изучить карту пунктов ТО можно по ссылке.

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#надежда куртяник
#цифровизация
#госуслуги
#портал
#техосмотр
#то
#автомобиль
#московская область
#подмосковье
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В Росавиации заявили о приостановке эксплуатации 37 вертолётов из-за подделок
«Известия»: Росавиация временно остановила эксплуатацию 37 вертолётов
06 декабря 2023, 10:41

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Росавиация временно приостановила эксплуатацию 37 вертолётов, выпущенных в 2022 году на Казанском вертолётном заводе (входит в холдинг «Вертолёты России» госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что приостановлена эксплуатация 27 вертолётов Ми-8МТВ-1 и 10 «Ансат-СК». 

Мера принята в связи с тем, что удалось доказать использование резины с поддельными паспортами качества. 

В Росавиации отметили, что соответствующие директивы предписывают проведение проверки и замены прокладок на новые, промывки топливной системы, наземной гонке двигателей и контрольному облёту. На данный момент порядка 80% вертолётов уже прошли все стадии этой работы.

В госкорпорации добавили, что контрафактные резиновые пластины для прокладок были поставлены ещё в августе прошлого года. После обнаружения дефекта были проведены испытания, которые подтвердили подделку. Все изделия этой партии были помещены в изолятор брака, а уже использованная продукция изъята и заменена на новую на уже готовых вертолётах. 

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#росавиация
#вертолёты
#ростех
#проверка
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Девять катков будут работать в этом сезоне в Серебряных Прудах
06 декабря 2023, 10:34

Фото: администрация г. о. Серебряные Пруды

Девять катков и хоккейных коробок будет подготовлено для жителей и гостей городского округа Серебряные Пруды. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Четыре из них оснащены раздевалками и имеют освещение, на одном – в спорткомплексе «Молодёжный» – предусмотрели прокат инвентаря и музыкальное сопровождение.
 
Самая большая площадка находится в микрорайоне Южном села Узуново – 1932 кв м. Её заливка уже началась. Кроме того, стартовала подготовка площадки в спорткомплексе «Молодёжный».
 
Катки и хоккейные коробки будут организованы в Серебряных Прудах на ул. Школьной (СК «Молодежный»); в микрорайоне Западный; в посёлке Успенский на ул. Заводской; деревне Шеметово; сёлах Петрово, Узуново (две площадки), Глубокое и Мягкое.
 
Отметим, что в рамках зимнего сезона для жителей и гостей Московской области будет доступно более 800 катков.

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#серебряные пруды
#зима
#зима в подмосковье
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В КВЦ «Патриот» проходит итоговый форум «Молодой специалист – строитель будущего»
06 декабря 2023, 10:18

Фото: Радио 1

5-6 декабря в КВЦ «Патриот» Московской области проходит итоговый форум 2023 года «Молодой специалист – строитель будущего».
Молодежный форум нацелен на создание новго квалифицированного кадрового состава в строительной сфере страны, одна из главных задач мероприятия, это привлечение молодых специалистов и повышение компетенций юных строителей.  

Фото: Радио 1
 
Отметим, что форумы «Молодой специалист – строитель будущего» уже состоялись в 10 регионах. Общее число участников более 10 500 человек: 7000 студентов, 1700 школьников, более 500 компаний-работодателей и 560 преподавателей.
 
«На таких мероприятиях у подростающего поколения есть возможность поработать с инновационным оборудованием, попробовать свои силы на симуляторах и стать участником ярмарки вакансий, где есть шанс найти работу по направлению подготовки», - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Фото: Радио 1
  
Для школьников в программе были профориентационные мероприятия и обучающие мастер-классы, для студентов – круглые столы со специалитсами отрасли, встречи с работодателями и наставниками, ярмарка вакансий, экскурсии на строительные площадки Подмосковья. В ходе мероприятия участникии узнавали о перспективах развития молодых специалистов на предприятиях области, востребованности строителей на рынке труда, о необходимых для развития карьеры навыках и актуальных программах обучения.

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День добровольца на подмосковном стенде выставки «Россия» отметили мастер-классами и викторинами. 

Школьникам из Каширы рассказали о волонтерском движении в России. 

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#россия
#форум
#экскурсии
#школьники
#строительство
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День добровольца на подмосковном стенде выставки «Россия» отметили мастер-классами и викторинами
06 декабря 2023, 10:14

Фото: МИСК МО

На подмосковном стенде выставки-форума «Россия» День добровольца отметили мастер-классами, играми и викторинами. Их провели волонтёры из Раменского, Дзержинского, Пушкинского и Можайского городских округов на стенде в 75-м павильоне ВДНХ, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Этот праздник не может пройти мимо нашего региона, потому что у нас огромное количество добрых людей с добрыми сердцами. Волонтёры Подмосковья – в первых рядах на всех самых важных мероприятиях, в центре самых важных событий. Они всегда рядом – помогут, поддержат, проявят инициативу. Даже в свой праздник лидеры нашего движения работают на стенде выставки», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, которая курирует развитие волонтёрского движения в регионе. 
Амбассадоры движения «Волонтёры Подмосковья» подготовили для посетителей интерактивные викторины и рассказали о своём пути в добровольчестве. Ведущими стали Никита Ильичёв, Егор Балев, Павел Бережанский и другие представители организации.
«Для меня волонтёрство – это уже смысл жизни. Возможность показать детям пример, помогать людям: знакомым и незнакомым. Здесь, на стенде Московской области, мы провели викторину, которая прошла колоссально, эмоционально. Были две команды из разных регионов и городов. Они отвечали на вопросы про Московскую область, волонтёрство», – сказал врач-педиатр Павел Бережанский, победивший в номинации «Волонтёр года» премии «Мы вместе» в 2021 году.
Также стенд посетила руководитель регионального ресурсного центра поддержки волонтёрства в Одинцове Екатерина Скорикова
«Подмосковная акция «Доброе дело» проходит на регулярной основе. На территории области – более 80 пунктов сбора гуманитарной помощи, около 5 тыс тонн гуманитарных грузов уже отправлено. Я лично больше 30 раз сама посещала Донбасс с гуманитарной миссией. В акцию «Доброе дело» вовлечены все: школьники, жители, бабушки, весь наш регион. Оно плетут сети, готовят быстрые супы, вяжут носки и даже покупают коптеры и другую сложную, дорогостоящую технику», – отметила Скорикова.
Волонтёры из пушкинского Добро.Центра подготовили мастер-класс по созданию оберега. Во время изготовления такой куклы-талисмана нужно думать о чем-то добром, о своих мечтах, сказала доброволец Надежда Кузнецова.
«На мастер-классе на стенде Подмосковья вникаем в народное творчество. Объясняют так, что, даже не зная, всё делаешь моментально. Никогда этим не занималась, а сейчас получилось. Поставлю куколку дома. Этот оберег будет хранить всю семью», – поделилась гостья стенда из Подольска Надежда.
А участники квеста «Я – Волонтёр Подмосковья» получили личные книжки волонтёра и затем выполнили несколько заданий. 
Межрегиональный форум «Патриот – это Я»
Также участники писали письма поддержки бойцам СВО и подписывались на аккаунт «Волонтёров Подмосковья» в соцсетях. Всем были вручены фирменные подарки и поставлены отметки о добрых делах в волонтёрской книжке.

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#московская область
#подмосковье
#россия
#выставка
#форум
#волонтеры
#екатерина швелидзе
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Производитель колонок «Урал» выиграл суд у производителя JBL
06 декабря 2023, 09:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд встал на сторону российского производителя акустических систем «Урал».
Об этом РБК рассказал представитель «Урала». 

Производитель колонок Harman International Industries (является «дочкой» Samsung Electronics) в сентябре 2021 года подал иск в суд против ООО «Промостар» и ООО «АвтоАудиоЦентр» (распространяет и производит колонки «Урал»).

Производитель из Америки уверял, что «Урал» скопировал дизайн и запатентованные решения JBL для того, чтобы за счёт узнаваемых черт продукта продвигать на рынке свой товар.

Harman требовала запретить «Уралу» использовать промышленные образцы № 98697 и № 97967. Ущерб от продаж только одной оптовой партии колонок конкурента Harman оценил в 500 тысяч рублей. Копания требовала компенсацию 3 млн рублей и возмещение 500 тысяч рублей судебных расходов.

«Урал» в свою очередь утверждал, что патенты, которые принадлежат Harman, зарегистрированы по классу «громкоговоритель», а колонки «Урала» являются портативными аудиосистемами. Также российская компания отметила, что у 90% портативных колонок форма цилиндрическая из-за технического удобства. 

В первой инстанции Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований Harman в марте прошлого года. Компания делала попытки оспорить решение. В сентябре прошлого года суд по интеллектуальным правам вернул дело на очередное рассмотрение, а спустя год арбитражный суд опять встал на сторону ответчика. 

В ноябре срок подачи апелляции компанией Harman International Industries вышед, рассказали в российской компании.  Американский производитель в апелляционный суд не обратился. 

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#суд
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