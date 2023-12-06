Умерла актриса из сериала «Глухарь» Корнилова

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85-летняя актриса Елена Корнилова умерла в Москве.
SHOT сообщает, что труп артистки обнаружила медсестра пансионата для пожилых. 85-летнюю Елену Корнилову родственники поместили в дом престарелых на Большой Филёвской. В последнее время она жаловалась на плохое самочувствие и слабость.
Тело актрисы обнаружили примерно через два часа после наступления смерти. Причину смерти выясняют.
Елена Корнилова снималась в советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания», а также в отечественных детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота».
Ранее сообщалось, что 77-летний актёр Сергей Кустов скончался 3 декабря. Он был известен по работе в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Также актёр сыграл роль в картине «Возвращение мушкетеров», которая вышла на экраны в 2009 году.
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Тело актрисы обнаружили примерно через два часа после наступления смерти. Причину смерти выясняют.
Ранее сообщалось, что 77-летний актёр Сергей Кустов скончался 3 декабря. Он был известен по работе в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Также актёр сыграл роль в картине «Возвращение мушкетеров», которая вышла на экраны в 2009 году.
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Мария Фирсова