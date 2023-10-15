Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Лори

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Умерла 91-летняя актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори.
Издание The Hollywood Reporter сообщило о смерти актрисы. По словам её агента Марион Розенберг, актриса какое-то время чувствовала себя плохо. В интервью агентству Associated Press агент сообщила, что Лори скончалась от старости. Марион Розенберг отметила, что Пайпер Лори обладала превосходным талантом и была замечательным человеком.
Пайпер Лори родилась 22 января 1932 года в Детройте. Её трижды номинировали на премию «Оскар». Известность актрисе принесли фильмы «Мошенник» и «Кэрри», а также сериалу «Твин Пикс».
За роль Кэтрин Мартелл в этом сериале Пайпер Лори получила «Золотой глобус».
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Пайпер Лори родилась 22 января 1932 года в Детройте. Её трижды номинировали на премию «Оскар». Известность актрисе принесли фильмы «Мошенник» и «Кэрри», а также сериалу «Твин Пикс».
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Мария Фирсова