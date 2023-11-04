Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора»

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Заслуженная артистка России, актриса Галина Мочалова скончалась на 90-м году жизни, сообщили в театре «Приют комедианта».
Галина Мочалова ушла из жизни 2 ноября, всего за 16 дней до своего 90-летия.
Актриса родилась 18 ноября 1933 года и окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств). Она работала в разные периоды в театре имени Ленсовета, а также в петербургских театрах «Комедианты» и «Приют комедианта». В 2007 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России.
Актриса снялась в 87 фильмах, включая такие сериалы, как «Мажор-3», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный», а также «Шерлок Холмс» (2013) и «Мастер и Маргарита» (2005).
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«Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны», - говорится в некрологе.
Актриса снялась в 87 фильмах, включая такие сериалы, как «Мажор-3», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный», а также «Шерлок Холмс» (2013) и «Мастер и Маргарита» (2005).
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