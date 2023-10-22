Умерла актриса Лидия Дымова

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Советская и российская актриса, режиссёр и заслуженная артистка РФ Лидия Дымова скончалась в возрасте 87 лет.
О смерти актрисы сообщили в Управлении культуры Сызрани. Лидия Дымова умерла 21 октября. Причина смерти не сообщается. Прощание с Дымовой пройдёт 23 октября в Сызранском Драматическом театре
Лидия Дымова служила в Гомельском драматическом театре, Красноярском краевом драматическом театре, Алма-Атинском ТЮЗе, а также Сызранском драматическом театре.
Артистка выступала в Кремле. Исполняла главные роли во многих постановках, в том числе в «Антигоне», «Чайке», «Трёх сестрах», «С любимыми не расставайтесь».
Людмила Дымова является матерью заслуженной артистки РФ Татьяны Дымовой.
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Лидия Дымова служила в Гомельском драматическом театре, Красноярском краевом драматическом театре, Алма-Атинском ТЮЗе, а также Сызранском драматическом театре.
Людмила Дымова является матерью заслуженной артистки РФ Татьяны Дымовой.
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Мария Фирсова