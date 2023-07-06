Умерла актриса Мириам Александрович

Фото: Фотобанк Московской области
Умерла 66-летняя польская актриса, режиссер дубляжа, бывшая супруга советского и российского актера Андрея Краско Мириам Александрович.
РЕН ТВ пишет, что о смерти Мириам Александрович сообщил в социальных сетях сын пары Ян Краско.
Актриса умерла 5 июля. Причина смерти не раскрывается.
Мириам Александрович окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Там она познакомилась со своим будущим мужем.
Андрей Краско и Мириам Александрович поженились в 1980 году, а развелась незадолго до смерти актёра в 2006 году.
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Актриса умерла 5 июля. Причина смерти не раскрывается.
Андрей Краско и Мириам Александрович поженились в 1980 году, а развелась незадолго до смерти актёра в 2006 году.
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Мария Фирсова