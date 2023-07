Умерла актриса Мириам Александрович

РЕН ТВ пишет, что о смерти Мириам Александрович сообщил в социальных сетях сын пары Ян Краско.Актриса умерла 5 июля. Причина смерти не раскрывается.Мириам Александрович окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Там она познакомилась со своим будущим мужем.Андрей Краско и Мириам Александрович поженились в 1980 году, а развелась незадолго до смерти актёра в 2006 году. Умер исполнитель хита Love Is In The Air Мартин СтивенсВ Подмосковье умер летчик-испытатель ПоповВ Белоруссии скоропостижно скончался 46-летний министр транспорта Аврааменко