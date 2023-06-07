Умерла актриса Валентина Гришокина

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Валентина Гришокина родилась 30 июня 1944 года в Ташкенте. Является выпускницей Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Валентина Гришокина служила в студии имени Александра Довженко.
Ранее сообщалось о том, что умерла латвийская актриса Лилита Озолиня. Известная латвийская актриса Лилита Озолиня скончалась в возрасте 75 лет, сообщили в социальных сетях театра «Дайлес». Звезда фильмов «Долгая дорога в дюнах» и «Цоя» ушла из жизни в понедельник, 5 июня.