Умерла балерина Адырхаева

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Стало известно о смерти 85-летней балерины Светланы Адырхаевой.
О смерти народной артистки СССР балерины Светланы Адырхаевой пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Большого театра.
Балерина скончалась дома после продолжительной болезни.
Время и дата прощания со Светланой Адырхаевой станут известны позднее.
Ранее сообщалось, что Глеба Панфилова похоронят рядом с его женой, актрисой Инной Чуриковой, на Новодевичьем кладбище.
Церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром и сценаристом Глебом Панфиловым пройдёт 30 августа. В Союзе кинематографистов России рассказали, что прощание с режиссёром состоится в Доме кино на Васильевской улице.
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«Светлана Адырхаева ушла из жизни два часа назад», — сообщил источник.
Время и дата прощания со Светланой Адырхаевой станут известны позднее.
Ранее сообщалось, что Глеба Панфилова похоронят рядом с его женой, актрисой Инной Чуриковой, на Новодевичьем кладбище.
Церемония прощания с народным артистом РСФСР, режиссёром и сценаристом Глебом Панфиловым пройдёт 30 августа. В Союзе кинематографистов России рассказали, что прощание с режиссёром состоится в Доме кино на Васильевской улице.
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Мария Фирсова