Умерла барабанщица панк-группы Butthole Surfers Тереза Тейлор

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60-летняя барабанщица панк-группы Butthole Surfers Тереза Тейлор скончалась от болезни легких
The Sun пишет, что Тереза Тейлор несколько лет боролась с тяжелой болезнью.
Тереза присоединилась к группе Butthole Surfers в 1983 году. Покинула она её в 1989 из-за припадков. Медики диагностировали у Терезы Тейлор аневризму головного мозга.
В 1991 году она снялась в фильме Ричарда Линклейтера «Бездельник», в 1993 барабанщице сделали операцию на мозге. После неё она снова смогла выступать, присоединившись к группе Rubble.
В ноябре 2021 года Тейлор рассказала в соцсетях, что у неё терминальная стадия болезни легких. «Я знаю, что курила как паровоз, и этого следовало ожидать», — писала Тереза Тейлор.
Ранее сообщалось, что умер актер из ситкома «Друзья» Пэкстон Уайтхед. Уайтхед отметился в легендарном ситкоме «Друзья», исполнил роли в «Каролина в Нью-Йорке», «Третья планета от Солнца» и «Динозавры».
Тереза присоединилась к группе Butthole Surfers в 1983 году. Покинула она её в 1989 из-за припадков. Медики диагностировали у Терезы Тейлор аневризму головного мозга.
В ноябре 2021 года Тейлор рассказала в соцсетях, что у неё терминальная стадия болезни легких. «Я знаю, что курила как паровоз, и этого следовало ожидать», — писала Тереза Тейлор.
Ранее сообщалось, что умер актер из ситкома «Друзья» Пэкстон Уайтхед. Уайтхед отметился в легендарном ситкоме «Друзья», исполнил роли в «Каролина в Нью-Йорке», «Третья планета от Солнца» и «Динозавры».
Мария Фирсова