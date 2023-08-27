Умерла профессор и балетмейстер Лилия Таланкина

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Заслуженный деятель искусств РСФСР, балетмейстер театра и кино, профессор ГИТИСа Лилия Таланкина скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщили в телеграм-канале института.
В ГИТИСе отметили, что отпевание Таланкиной состоится в понедельник в 13:00 в храме святого Николая Чудотворца. Институт выразил соболезнование родным и близким Таланкиной.
Ранее стало известно о смерти 85-летней балерины Светланы Адырхаевой. Балерина скончалась дома после продолжительной болезни. 30 августа в Большом театре состоится прощание с балериной Светланой Адырхаевой.
Также не стало 67-летней американской актрисы Арлин Соркин, которая подарила голос персонажу комиксов DC Харли Квинн.
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«Сотрудничала с различными театрами в России и за рубежом в качестве балетмейстера, работала в кино», — написано в сообщении.
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Екатерина Коршунова