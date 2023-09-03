Умерла режиссёр Салдадзе, мать певицы Анастасии

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Причина смерти 83-летней Людмилы Салдадзе не сообщается.
«СтарХит» пишет, что 58-летняя певица Анастасия, дочь Людмилы Салдадзе, сообщила журналистам о смерти матери.
Людмила Салдадзе в 1971 году окончила режиссерский факультет ВГИКа по специальности «режиссер художественного кино и телефильмов». Потом работала в документальном кино. Она является автором романа «Созвездие Ориона (Авиценна)».
Режиссёр была удостоена звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Также Людмила Салдадзе является лауреатом Госпремии СССР, Премии Всесоюзного кинофестиваля за фильм «Твой дом». Была награждена дипломом жюри Всесоюзного фестиваля телефильмов за картину «Сердце в подарок».
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Людмила Салдадзе в 1971 году окончила режиссерский факультет ВГИКа по специальности «режиссер художественного кино и телефильмов». Потом работала в документальном кино. Она является автором романа «Созвездие Ориона (Авиценна)».
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