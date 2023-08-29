Умерла сенатор от Вологодской области Елена Авдеева

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На 56-м году жизни ушла из жизни сенатор от Вологодской области после тяжелой болезни. Об этом вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев сообщил в своем Телеграм-канале.
«После тяжелой болезни ушла из жизни сенатор Елена Осиповна Авдеева. Она была светлым, замечательным и жизнелюбивым человеком, высочайшим профессионалом, которая внесла огромный вклад в развитие родной Вологодской области», — говорится в публикации.
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