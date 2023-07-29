Умерла советская актриса Яна Шульцова

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76-летняя актриса Яна Шульцова умерла в Праге.
Умерла 76-летняя актриса Яна Шульцова, сыгравшая в «Соломенной шляпке», пишет «Российская газета». Актриса чешского происхождения умерла в своём доме в Праге. О смерти сообщила дочь Шульцовой Розали.
Причины смерти не называются, но известно, что у Яны Шульцовой были давние проблемы со здоровьем. 20 лет назад артистка перенесла операцию на щитовидной железе. После чего у женщины начались проблемы со зрением. Было проведено ещё 2 операции на глазах. В 2014 году актрисе прооперировали ногу. Потом она часто травмировалась из-за неудачных падений.
На экране Яна Шульцова дебютировала в 60-х годах. Она сыграла десятки ролей в советских фильмах: «Соломенная шляпка», «Александр Дюма-старший», «Манон Леско», «Мата Хари».
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Причины смерти не называются, но известно, что у Яны Шульцовой были давние проблемы со здоровьем. 20 лет назад артистка перенесла операцию на щитовидной железе. После чего у женщины начались проблемы со зрением. Было проведено ещё 2 операции на глазах. В 2014 году актрисе прооперировали ногу. Потом она часто травмировалась из-за неудачных падений.
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Мария Фирсова