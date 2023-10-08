Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко

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Советская и украинская актриса и певица Нина Матвиенко скончалась на 76-м году жизни. О ее смерти сообщил зять Арсен Мирзоян, позже информацию подтвердила дочь артистки Антонина Матвиенко.
Нина Матвиенко с 1968 по 1991 год была солисткой в Украинском народном хоре имени Григория Веревки. С 1991 года — участницей Национального ансамбля солистов «Киевская камерата». Она всегда вела активную концертную деятельность, много гастролировала в разных странах.
Нина Матвиенко также снималась в кино. Самая известная картина с ее участием — «Как закалялась сталь». Кроме того, на ее счету роли в фильмах «Соломенные колокола», «Обвиняется свадьба», «Не пройдет и года».
Единственным мужем Нины Матвиенко был художник Петр Гончар. Супруги воспитали троих детей: сыновей Ивана и Андрея и дочь Антонину. Сыновья пошли по стопам отца и стали художниками. А дочь продолжает дело матери — поет в ансамбле, участвовала во многих музыкальных конкурсах.
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Нина Матвиенко также снималась в кино. Самая известная картина с ее участием — «Как закалялась сталь». Кроме того, на ее счету роли в фильмах «Соломенные колокола», «Обвиняется свадьба», «Не пройдет и года».
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