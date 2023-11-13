Умерла старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа

В подмосковном Жуковском с 14 ноября этого года изменится адрес приёма граждан отдела ЗАГС по вопросам выдачи повторных документов, а также государственной регистрации актов гражданского состояния. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.