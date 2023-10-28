Умерла внучка Горького актриса Дарья Пешкова

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Внучка писателя Максима Горького, актриса Дарья Пешкова скончалась на 97 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени Вахтангова.
Актриса, внучка великого русского писателя Максима Горького (настоящее имя – Алексей Пешков), родилась 12 октября 1927 года в итальянском Неаполе. В 1949 году она окончила Щукинское театральное училище, после чего поступила на службу в Вахтанговский театр.
Одной из последних работ Пешковой стала роль в спектакле, поставленном по пьесе её деда, Максима Горького,
«Зыковы».
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