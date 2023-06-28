Умерла звезда фильма «Эммануэль» Изабель Лакамп

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Изабель Лакамп умерла от рака в возрасте 68 лет
Актриса, писательница, звезда фильма «Эммануэль: Антидевственница» Изабель Лакамп скончалась от рака в возрасте 68 лет. Об этом сообщает РА Новости со ссылкой на News In France.
Как стало известно, долгие годы актриса боролась с онкологией. У артистки остался сын Каспар.
Время и место похорон на данный момент неизвестны.
Актриса обрела популярность благодаря участию в провокационных кинолентах. Лакамп также озвучивала героиню Джози Паккард из сериала «Твин Пикс» на французском языке.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что умерла актриса Хоана Брито.
Как стало известно, долгие годы актриса боролась с онкологией. У артистки остался сын Каспар.
Актриса обрела популярность благодаря участию в провокационных кинолентах. Лакамп также озвучивала героиню Джози Паккард из сериала «Твин Пикс» на французском языке.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что умерла актриса Хоана Брито.
Екатерина Коршунова