Умерла звезда сериала «Клон» актриса Элизанджела

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Бразильская актриса Элизанджела играла Ноэмию, супругу Мустафы.
Умерла 68-летняя актриса Элизанджела, пишет Globo. Информация о смерти актрисы появилась 3 ноября. Известно, что она почувствовала себя плохо дома. У неё возникли трудности с дыханием.
Элизанджелу доставили в больницу в Гуапимирине, где она умерла от сердечного приступа и остановки дыхания. Незадолго до кончины актрису уже госпитализировали. Она страдала от серьёзных проблем с дыханием, в больнице актриса провела несколько недель.
В январе 2021 года Элизанджела оказалась в больницу с тяжелым случаем коронавирусной инфекции, но так и не отказалась от антипрививочных взглядов.
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Элизанджелу доставили в больницу в Гуапимирине, где она умерла от сердечного приступа и остановки дыхания. Незадолго до кончины актрису уже госпитализировали. Она страдала от серьёзных проблем с дыханием, в больнице актриса провела несколько недель.
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Мария Фирсова