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Умершего в СИЗО экс-жениха Волочковой Кузнецова похоронили тайно

04 декабря 2023, 15:05
Фото: iStock/dragana991

Фото: iStock/dragana991

Экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой умер в СИЗО на фоне уголовного дела об избиении жены. Его похоронили на одном из российских кладбищ.
«Стархит» сообщает, что похороны прошли 2 декабря. При этом похороны не анонсировали, место похорон держали в секрете. Сообщается, что избитая вдова простила мужа и была готова продолжить с ним отношения.

«Так, как ты любил меня, никто любить не сможет», - обратилась к скончавшемуся мужу.

Ранее СМИ сообщали, что вдова Сергея Кузнецова не верит в официальную версию о смерти мужа. По её версии, у мужа были враги.

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новость о смерти экс-любовника Сергея Кузнецова в «Матросской тишине» в интервью Shot.

«Я знаю, что он любил свою жену. Меня с ним связывало только одно: путешествие на Мальдивы два года назад. Мы познакомились до Нового Года и договорились сразу, что это — романтическое путешествие. У меня на тот момент просто завершились отношения с возлюбленным, и я могла себе позволить пригласить его в путешествие», - рассказала Волочкова.
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#смерть
#новости
#общество
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Психолог Кардиакос: Для хорошего самочувствия человеку нужно восемь объятий в день
Психолог Кардиакос заявила, что человеку нужно восемь объятий в день
04 декабря 2023, 15:12

Фото: IStock/Timm Creative

Для хорошего самочувствия человеку нужно восемь объятий в день. Об этом «Радио 1» рассказала клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос.
В Международный день объятий, который отмечен в календаре 4 декабря, специалист напомнила об исследовании американского психотерапевта Вирджинии Сатир, согласно которому человеку нужно обниматься минимум четыре раза в день, для хорошего самочувствия достаточно восьми объятий в сутки, а для счастья – больше 12.
«При близости с человеком, который нам приятен, у нас усиливается выработка гормона окситоцина, его ещё называют гормоном любви. Также во время объятий мы получаем чувство защищенности, мы чувствуем, что нас берегут, что о нас заботятся. Но важно, чтобы была близость с человеком, который обнимает. Потому что если нас начнёт обнимать тот, кого мы не любим, у нас, скорее, начнётся стресс, мы будем находиться в обратных чувствах», — отметила Кардиакос, добавив, что объятия по принуждению также не принесут ничего полезного.
Психолог подчеркнула, что необходимость в объятиях у нас связана с материнской любовью. Мама обнимает новорождённого, передавая ему своё тепло, родители обнимают ребёнка, когда ему страшно или больно. Отсюда возникает чувство защищённости во время объятий.
«Мы можем обнимать себя ещё и самостоятельно. Для этого лёжа на боку нужно принять позу эмбриона, поджав под себя и обняв колени. Попробуйте себя обнять, немного погладить, поуспокаивать, поговорить теплые приятные фразы, это тоже будет работать», — поделилась психолог.
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#психолог
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Матвиенко назвала две причины, по которым можно будет делать аборты в РФ
Матвиенко выступила против запрета абортов, но назвала для эних всего 2 причины
04 декабря 2023, 14:46

Фото: сайт Кремля

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России нужно добиться разрешения абортов только по медицинским показаниям и в случае беременности вследствие сексуального насилия, передает РБК.
По словам Матвиенко, в России необходимо повышать эффективность работы, направленной на снижение числа абортов. По данным Росстата, в 2020 году зафиксировано 553 тыс. абортов, что составляет 38,8 прерывания беременности на каждые 100 родов. По итогам 2022 года это число уменьшилось до 506 тыс.  Однако спикер заявила, что полностью запрещать аборты не будут.

«Государство по этому пути точно не пойдет». У страны уже есть опыт запрета на прерывание беременности, который закончился печальными последствиями: ростом числа подпольных абортов, женской смертности и т.д.», — сказала Матвиенко.

Она призывала руководствоваться здравым смыслом в обсуждении данного вопроса.

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На «Госуслугах» появилась новая услуга для водителей
На «Госуслугах» запустили платежи через аккредитив при покупке автомобилей
04 декабря 2023, 14:40

Jinda Noipho

Сервис по покупке-продаже автомобилей на «Госуслугах» обновлен. Теперь пользователи портала могут замораживать средства на специальном счете. Об этом сообщили в Минцифрах.
Сделка купли-продажи авто безопасная. При ее заключении покупатель гарантированно получит транспортное средство, а продавец – деньги.

В сообщении ведомства говорится, что комиссии за совершение финансовых операций не предусмотрено. Отмечается, что денежные средства будут доступны к снятию после того, как автомобиль будет зарегистрирован в ГИБДД. К преимуществам нововведения, министерство также отнесло возможность совершения сделки онлайн.

Правила для совершения сделки такие же, как и для ее проведения в очном формате. Обоим участникам договора должно быть более 18 лет.

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#гибдд
#деньги
#автомобиль
#госуслуги
#сделки
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В Подмосковье осталось достроить 69 домов для обманутых дольщиков
04 декабря 2023, 14:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области с начала года решены проблемы 12,3 тыс из 15,7 тыс обманутых дольщиков. Об этом сообщил первый зампред правительства Московской области Максим Фомин.
«Всего в Московской области было 117 тыс обманутых дольщиков. За несколько лет проблема уже была практически решена. У нас стояла задача на 2023 год решить проблему 15,7 тыс граждан. На 1 декабря решена проблема 12,3 тыс. Соответственно до конца года осталось решить проблемы 3,4 тыс человек в 115 многоквартирных домах», – пояснил Фомин во время оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов
По словам Фомина, нужно достроить 69 домов, а по 46 осуществить выплаты.
«Чтобы решить проблему обманутых дольщиков, необходимо достроить 69 проблемных домов и произвести выплаты гражданам из 46 МКД. В настоящее время проблема большинства обманутых дольщиков решена. Уже введены в эксплуатацию многие знаковые дома. Но проблема остаётся ещё в 22 муниципалитетах. Строительство 69 проблемных домов находится на контроле», – отметил первый зампред. 
Как отметил Фомин, 335 обманутых дольщиков на территории Московской области получат выплаты от инвесторов. 
«Есть категории граждан, которые идут на выплаты за счёт инвесторов. Это 335 граждан в 19 домах и трёх нежилых объектах. Уже принято постановление, которое позволяет отправить средства на депозит в банке Дом.РФ. Граждане могут получить там выплаты. Есть категории граждан, выплаты которым пойдут из федерального фонда. 30 ноября было принято решение по трём жилым комплексам. В течение пяти дней будет публикация протокола, и с 7 декабря начнутся выплаты», – пояснил Фомин. 
Он добавил, что решение по выплатам гражданам из нескольких жилых фондов будет принято 15, 20 и 25 декабря. Для этого существует определённый алгоритм.
 
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#жк
#московская область
#подмосковье
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«Все наши мысли с тобой»: Медведев показал мем с «думающими» об Украине западными главами
Медведев пошутил над западной поддержкой Украины картинкой с Шольцем и Байденом
04 декабря 2023, 14:26

Фото: сайт Кремля

Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале опубликовал мем с тремя западными лидерами, которые «думают» об Украине.

На фотографии изображены сидящий за столом, наполненным едой, канцлера ФРГ Олаф Шольц, прогуливающийся по пляжу президент Штатов Джо Байден, и улыбающийся лидер Франции Эммануэль Макрон с шампанским. 

«Все наши мысли с тобой, Украина», — подписана фотография.
Ранее Дмитрий Медведев поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за то, что тот назвал истинную причину, по которой осуществляется помощь Украине. Об этом российский политик написал в соцсети X. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Онкологи назвали популярный продукт, приводящий к раку печени
Онколог Черемушкин: употребление свинины может привести к раку печени
04 декабря 2023, 14:22

Фото: iStock/megaflopp

Самой распространенной формой рака является опухоль печени. Об этом изданию NEWS.ru сообщил врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
К основным причинам развития множества смертельных болезней, врач отнес алкоголь и вредные привычки. По его словам, этиловый спирт уничтожает гепатоциты, которые составляют 80% массы печени. Кроме того, чрезмерное употребление мяса свинины или утки также негативно скажется на органе. Черемушкин отметил, что стоит отказаться от употребления жирной пищи слишком часто.

Прежде сообщалось о продуктах, которые могут спровоцировать развитие рака поджелудочной железы. Подробнее читайте в материале «Радио 1». 

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#алкоголь
#здоровье
#врач
#питание
#рак
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Свыше 15 тысяч км дорожной сети Подмосковья отчистили дорожные службы
04 декабря 2023, 14:20

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы за ночь очистили более 15 тысяч км дорожной сети Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На ночь дежурными дорожными службами было очищено от снега более 15,7 тысяч км дорог. 

«<…> Для работы в вечернее и ночное время в связи с продолжительным снегопадом было организовано дежурство свыше 1,5 тысяч дорожных рабочих и более 1100 единиц специальной техники. Сейчас на дороги выведено уже 1440 комбинированных дорожных машин, самосвалов, погрузчиков и тракторов. Также отмечу, что оперативный штаб круглосуточно мониторит погодно-дорожную ситуацию и взаимодействует и с экстренными службами, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта в регионе», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Стоит отметить, за минувшую ночь в области выпало около 10 см снега. В министерстве автомобилистов просит соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными на дорогах.

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#министр
#оперативный штаб
#подмосковье
#снегопад
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Многодетные семьи Московской области пользуются 24 мерами поддержки
04 декабря 2023, 14:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье действуют 24 меры поддержки многодетных семей. На это в бюджете заложено 6,5 млрд рублей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«У нас всего действуют 24 меры поддержки – семь федеральных мер и 17 региональных. Годовой бюджет на их оказание составляет около 6,5 млрд рублей. Есть льготы, которые полагаются всем многодетным семьям без признака нуждаемости. Но есть и дополнительные выплаты, льготы, зависящие от конкретной жизненной ситуации», – рассказала Болатаева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с правительством региона и главами городских округов.
Она добавила, что в Подмосковье сейчас действуют три меры по улучшению жилищных условий для многодетных семей. 
 
«Сейчас действуют три меры: две федеральные и одна региональная. Это материнский капитал, выплата на погашение ипотеки и региональный сертификат на покупку жилья. Эту льготу координирует Министерство жилищной политики, и ею за 10 лет воспользовались 263 семьи», – отметила министр.
Также регион помогает при сборе детей в школу.
«У нас есть выплаты на школьную форму, бесплатные завтраки и обеды в школе. Первоклассникам из малообеспеченных семей мы дарим рюкзак с набором всех необходимых принадлежностей. Кроме того, для всех детишек предусмотрены сертификаты на кружки и секции», – перечислила глава регионального Минсоцразвития.
Помимо этого, многодетным семьям по электронному удостоверению предоставляются скидки для посещения парков, театров и музеев.
 
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#московская область
#подмосковье
#минсоцразвития мо
#многодетная семья
#дети
#социальная поддержка
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Синоптик Позднякова: В конце недели мы увидим декабрьское солнце
04 декабря 2023, 14:01

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала возвращение солнечной погоды в столицу в конце недели.
«В конце недели при переменной облачности мы увидим декабрьское, низкое, но все-таки солнце, которое создаст дополнительный комфорт при холодной погоде», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

При этом, по её словам, завтра, 5 декабря, дневная температура в Москве составит -10…-12°C.

А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, что из-за выпавшего в воскресенье снега высота сугробов в Москве выросла практически до 36 см.

«Сугробы стали самими высокими за весь ряд наблюдений. Предыдущий рекорд был в первой декаде 1952 года, тогда высота снежного покрова составляла 27-31 см», — поделился в беседе с RT Шувалов.

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