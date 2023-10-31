Умершие приходят в гости: Велесова ночь 2023, как празднуют славянский Хэллоуин

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Славяне верили, что помимо мира живых, существует мир духов, которые могут прогуливаться среди людей в единственную ночь в году. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о Велесовой ночи, как принято отмечать праздник, и почему нужно класть под подушку яблоко.
Велесова ночь: история праздника
На Руси Велесову ночь отмечали после захода солнца 31 октября. Древние славяне верили, что именно в это время земля погружается во тьму до первой весенней оттепели, с приходом которой, все живое вновь проснется. Считалось, что в Велесову ночь мертвые могли прийти в физический мир, а живые наоборот, оказаться в ином измерении.
Велесова ночь: традиции праздника
В современном обществе о Велесовой ночи не наслышаны, однако размышления об отмене западного торжества Хэллоуина навели на мысль о том, что именно это славянское торжество может заместить кельтский праздник «нечисти». Однако оказалось, что традиции у праздников все таки разные.
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Велесова ночь: традиции праздника
Также в праздник было принято гадать, тогда как в Хэллоуин это делать строго запрещено, так как можно разгневать духов.
Что можно и нельзя делать в Велесову ночь
В Велесову ночь можно обратиться к умершим предкам и попросить их о помощи. Для этого достаточно представить перед сном покойного и рассказать ему о том, что беспокоит. Если этой же ночью покойник придет во сне, значит он услышал просьбу и ситуация вскоре разрешится.
Чтобы исполнилось желание, в ночь с 31 октября на 1 ноября нужно положить под подушку яблоко, а утром его нужно съесть. Если посмотреть на очищенную кожуру с фрукта, то ее длина покажет, насколько долгой будет жизнь.
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Анастасия Крестьянова