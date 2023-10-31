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Умершие приходят в гости: Велесова ночь 2023, как празднуют славянский Хэллоуин

31 октября 2023, 17:55
Фото: istock / SergeyPankratov

Фото: istock / SergeyPankratov

Славяне верили, что помимо мира живых, существует мир духов, которые могут прогуливаться среди людей в единственную ночь в году. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о Велесовой ночи, как принято отмечать праздник, и почему нужно класть под подушку яблоко.

Велесова ночь: история праздника


На Руси Велесову ночь отмечали после захода солнца 31 октября. Древние славяне верили, что именно в это время земля погружается во тьму до первой весенней оттепели, с приходом которой, все живое вновь проснется. Считалось, что в Велесову ночь мертвые могли прийти в физический мир, а живые наоборот, оказаться в ином измерении.


Предки назвали таинственную ночь в честь Бога Велеса, который считался покровителем ворожбы, мудрости, богатства и животных. В эту ночь славяне не выходили на перекрестки, так как на них можно было встретить незваных гостей из потустороннего мира.


Велесова ночь: традиции праздника


В ночь, когда границы между миром мертвых и живых стираются, предки зажигали костер, который горел до самого утра. На порог изб клади рябиновые ветки, которые согласно преданьям, защищали жилище от злых духов. Несмотря на то, что Велесова ночь считалась переходом в темноту, праздник не был мрачным. Торжество было принято отмечать в кругу семьи, так как считалось, что души умерших родственников забредут в дом, чтобы повидаться с родственниками. Разговоры велись шепотом, а на столах стояли лишние приборы, чтобы души могли присоединится к празднеству.

В современном обществе о Велесовой ночи не наслышаны, однако размышления об отмене западного торжества Хэллоуина навели на мысль о том, что именно это славянское торжество может заместить кельтский праздник «нечисти». Однако оказалось, что традиции у праздников все таки разные.

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Велесова ночь: традиции праздника


Древние кельты в Хэллоуин наряжались в шкуры зверей и зажигали огни во дворах своих домов, чтобы отпугнуть злых духов, которые могли прийти в мир живых через портал, который открывался в ночь с 31 октября на 1 ноября. Славяне напротив, старались приветствовать гостей из потустороннего мира, накрывали столы и старались угодить душам умерших.

Также в праздник было принято гадать, тогда как в Хэллоуин это делать строго запрещено, так как можно разгневать духов.

Что можно и нельзя делать в Велесову ночь


В Велесову ночь можно обратиться к умершим предкам и попросить их о помощи. Для этого достаточно представить перед сном покойного и рассказать ему о том, что беспокоит. Если этой же ночью покойник придет во сне, значит он услышал просьбу и ситуация вскоре разрешится.

Чтобы исполнилось желание, в ночь с 31 октября на 1 ноября нужно положить под подушку яблоко, а утром его нужно съесть. Если посмотреть на очищенную кожуру с фрукта, то ее длина покажет, насколько долгой будет жизнь.


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Один из сотрудников «Октагон. Медиа» задержан в Москве
31 октября 2023, 18:22

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В Москве силовики задержали одного из сотрудников информационно-аналитического ресурса «Октагон. Медиа». С утра в квартире журналиста проходили обыски.
О причинах задержания пока не сообщается, передает телеграм-канал SHOT. «Октагон. Медиа» — это информационно-аналитический ресурс, посвященный вопросам политики, социальным проблемам, а также экономике и культуре в России и в мире. Учредителем и генеральным директором электронного издания является Андрей Николаев. Сетевое СМИ функционирует с сентября 2019 года. Создано оно было на базе закрытого интернет-издания Bombus.

Официальных комментариев о причинах задержания журналиста, а так же о том, к кому именно наведались сотрудники силовых структур, пока не поступало.

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#николаев
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Опрос: Большинство россиян испытывают проблемы с эмоциональным перееданием
31 октября 2023, 17:28

Фото: istockphoto.com/Doucefleur

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 57% россиян испытывают проблемы с эмоциональным перееданием.
При этом, 28% респондентов признались, что используют еду в борьбе со стрессом.

Как передаёт Газета.ру, 20% россиян снижают уровень тревоги с помощью заедания, 18% снижают с помощью пищи напряжение и усталость, 14% — спасаются от скуки, 11% — от неуверенности в себе. Кроме этого, вкусные блюда помогают людям справится с такими состояниями, как обида, грусть, волнение, радость и стыд.

Интересно, что большинство граждан нашей страны отметили, что причиной их негативного эмоционального состояния, которое требует заедания, становится работа.

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#блюда
#опрос
#питание
#стресс
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В центр отбора на службу по контракту в Балашихе поступила техника для обучения
31 октября 2023, 17:11

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Балашихинский центр отбора на службу поступила техника для обучения бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы
«Благодаря поступившей технике, будущие бойцы смогут отработать необходимые навыки на практике.  Всё обучение в центре проходит под присмотром опытных инструкторов и, что особенно важно – все тренировки максимально приближены к реальности», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Стоит отметить, что почти 8 тысяч человек обратились в центр отбора с момента его открытия.

«Для участников СВО и их семей, в частности, предусмотрены такие меры, как кредитные каникулы, специальная квота при поступлении детей в вузы, садик без очереди и бесплатное питание в школах<…>», – отметил депутат.

Кроме этого, бойцы, которые ушли служить по контракту, будут получать льготы и компенсации.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77. 

О выплатах и льготах можно прочитать по ссылке. Записаться на службу по контракту можно в разделе «Военная служба по контракту» на портале госуслуг.

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#мособлдума
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Польша уведомила Украину о возможной блокировке КПП до конца года
Польша уведомила Украину о возможной блокировке КПП Краковец-Корчева
31 октября 2023, 16:54

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Польша направила Украине сообщение о возможном закрытии контрольно-пропускного пункта с 3 ноября и до конца года. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Он сообщил, что на КПП «Краковец-Корчева» может произойти забастовка перевозчиков, которые будут требовать улучшения своей работы, а также будут выступать против украинских перевозчиков, в которых они видят прямых конкурентов. В связи с этим, КПП будет заблокирован.

Демченко уточнил, что в настоящее время Украина ждёт от Польши конкретных разъяснений о том, что может происходить на границе, чтобы заранее предупредить перевозчиков, планирующих свой путь через этот КПП.

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#польша
#украина
#граница
#перевозки
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Всероссийский экологический диктант пройдёт в России с 9 по 26 ноября
31 октября 2023, 16:17

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

С 9 по 26 ноября пройдёт пятый юбилейный Всероссийский экологический диктант, традиционно приуроченный ко Всемирному дню рециклинга отходов. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Экодиктант проводится ежегодно и направлен на популяризацию знаний об экологии среди россиян и жителей других стран. Повышение экологической грамотности позволит избежать нанесения вреда природе. 

В прошлом году в Экодиктанте приняли участие жители 89 субъектов России и 173 зарубежных стран. Общее количество участников превысило четыре миллиона. Выполнить задания можно было как в онлайн-формате, так и на офлайн-площадках, число которых составило 3916. 

В этом году ожидается значительное увеличение количества участников и площадок для проведения экологического диктанта за счёт жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

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#экология
#диктант
#россия
#мероприятия
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В Совбезе рассказали о последствиях недостаточного финансирования науки
Патрушев: недостаток финансирования науки приведёт к утечке информации за рубеж
31 октября 2023, 16:03

Фото: iStock/Vladimir Borovic

Российские учёные вынуждены искать зарубежных спонсоров, поскольку в России их недостаточно финансируют, что влечёт за собой серьёзные проблемы для всей страны. Об этом в ходе совещания в Томске заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он предупредил, что недостаточная материальная и финансовая поддержка российских учёных приведёт к тому, что они начнут больше сотрудничать с иностранными контрагентами. Это, в свою очередь, может привести к утечке важной научно-технической информации в другие государства. 

В качестве подкрепления своих слов, Патрушев привёл в пример Сибирь. По его словам, на территориях сибирских населённых пунктов не вводятся в хозяйственный оборот новейшие разработки, которые были получены с использованием средств из госбюджета России. 

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#наука
#россия
#финансирование
#разработки
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Физик Сазанов: «Применение нейросетей будет приводить к научным открытиям»
31 октября 2023, 15:49

Фото: istockphoto.com/peshkov

Доктор физико-математических наук декан факультета космических исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, завкафедрой математического моделирования в космических исследованиях Василий Сазанов заявил, что нейросети в современной науке способствуют новым открытиям.
Он также спрогнозировал рост роли искусственного интеллекта в науке.

«Мы уже вступили в ту эпоху, когда количество информации в мире удваивается каждые два месяца, а только со спутников дистанционного зондирования ежедневно сбрасывается более 100 Тбайт новых данных. Обрабатывать такие объёмы вручную нереально, поэтому разные вычислительные средства и методы, в том числе и на основе ИИ, очень важны, без них уже невозможно обойтись. И разумеется, применение нейросетей ещё не раз будет приводить к научным открытиям», — прокомментировал в беседе с RT Сазанов.

Вместе с тем, он отметил, что полностью полагаться на искусственный интеллект преждевременно, поскольку его алгоритмы всё ещё не способны делать точные математические вычисления.

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#искусственный интеллект
#ии
#наука
#ученые
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Психолог Клюваева: Расписание – основа психологической стабильности ребёнка
31 октября 2023, 15:22

Фото: istockphoto.com/ipolonina

Детский психолог Светлана Клюваева заявила, что для того, чтобы легче адаптироваться к учёбе после каникул, необходимо постоянно придерживаться определённого расписания и распорядка дня.
«Родителям надо помогать соблюдать режим дня, не ложиться очень поздно, вставать тоже не очень поздно. Вообще, чем упорядоченнее жизнь ребёнка, чем она больше связана с расписаниями, тем она легче. Это основа для психической стабильности», — поделилась в беседе с RT Клюваева.

Ранее психолог Анастасия Екушевская заявила, что пик умственной активности у подростков начинается в 11-12 часов дня. Именно поэтому, по её словам, подросткам так тяжело учится с 8 утра. При этом, детям младшего возраста утренние занятия даются легче.

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#дети
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Депутат Фёдоров: Надо запретить иностранцам доли в управляющих СМИ компаниях
31 октября 2023, 15:15

Фото: istockphoto.com/ALotOfPeople

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой запретить иностранцам из недружественных стран иметь доли или акции в компаниях, управляющих СМИ.
При этом подчёркивается, что ограничения, касающиеся права иностранцев из недружественных стран иметь доли или акции компаний в настоящее время равны тем ограничениям, которые имеют граждане стран, у которых у России дружественные отношения.

«В этой связи прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон «О средствах массовой информации» в части введения нормы, запрещающей представителям недружественных стран владеть какой-либо долей в российских юридических лицах — участниках учредителя СМИ», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

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