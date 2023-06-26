«Умные» автомобили ГУСТ зафиксировали свыше 12 тыс. дефектов содержания территорий

За чистотой городских округов Московской области следят 6 «умных» автомобилей, которые активно проверяют общественные пространства, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

«Умные» автомобили оснащены системой фото-фиксации с искусственным интеллектом, благодаря этим помощникам получается оперативнее находить и устранять нарушения в содержании территорий.

«С начала июня автомобили с искусственным интеллектом зафиксировали 12097 нарушений. Только за прошлую неделю удалось «обкатать» 26 городских округов и выявить более 3,7 тысяч недочетов. Большая их часть попала в объективы умных камер в Люберцах — 430, в Подольске — 417 и в Кашире — 416. Помимо стертой дорожной разметки и повреждений асфальта во дворах и внутриквартальных проездах, основными замечаниями в июне стали грязные опоры освещения — 836 случаев и переполненные контейнеры — 583. Коммунальным предприятиям также необходимо ликвидировать 459 вандальных надписи на фасадах и привести в нормативное состояние бортовой камень в 384 локациях», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.