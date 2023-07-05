Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области
За чистотой городских округов Московской области следят 6 «умных» автомобилей, которые активно проверяют общественные пространства, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.
«За первую половину 2023 года «умные» автомобили зафиксировали 70 400 дефектов в содержании пространств.Большая часть из них попала в объективы камер в Домодедово, Химках, Одинцовском, Красногорске, Мытищах и Балашихе. Самые распространенные замечания, направленные в работу ответственным организациям, касались стертой дорожной разметки во дворах и внутриквартальных проездах — более 26 тысяч случаев. Ямы и дефекты асфальтового покрытия зафиксированы 17,2 тысяч раз», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
«Умные» автомобили можно настроить по двум типам, в зависимости от сезона, что позволяет увеличить скорость инспектирования и количество охватываемых адресов в 5 раз.
За устранением выявленных нарушений следит инспекторский состав ведомства.
Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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