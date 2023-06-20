Умные решения улучшили транспортное сообщение посёлка Голубое

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Об этом губернатору Воробьёву доложил глава Солнечногорска Михальков
Транспортное сообщение посёлка Голубое кардинально улучшат в ближайшие годы. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время встречи доложил глава муниципалитета Константин Михальков.
По словам главы городского округа, уже проведены работы, которые кардинально улучшат транспортное сообщение населённого пункта.
Михальков также рассказал о работе по благоустройству озера Сенеж. По его словам, четыре этапа благоустройства набережной уже реализованы. Общая протяжённость обновлённой набережной – 4 км.
Ранее глава муниципалитета заявил, что в Голубом досрочно откроют большую школу на 1375 мест.
«Мы с вами были в посёлке Голубое. Как там обстоят дела по наказам жителей? Речь шла об удобных остановках, выезде, расширении дороги, а также о строительстве школы в этом большом микрорайоне», – спросил губернатор.
«Это и инфраструктурные работы, связанные с обустройством переходно-скоростной полосы в районе улицы Жилинского до Пятницкого шоссе, и поворот с Пятницкого на Георгиевское шоссе. Там работы завершены. Более того, – мы применили так называемые умные решения: отрегулировали светофор, который был на улице Жилинская с пересечением улицы Староандреевская», – сказал Михальков.Он добавил, что в текущем году в Голубом обустроят отстойно-разворотную площадку. А в течение двух последующих лет сделают съезд с Ленинградского шоссе в посёлке Менделеево.
Михальков также рассказал о работе по благоустройству озера Сенеж. По его словам, четыре этапа благоустройства набережной уже реализованы. Общая протяжённость обновлённой набережной – 4 км.
Ранее глава муниципалитета заявил, что в Голубом досрочно откроют большую школу на 1375 мест.
Лора Луганская