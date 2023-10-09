Умёр актёр из «Сватов» Альваро Карканьо

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал жителей закупиться генераторами на фоне возможных отключений электроэнергии с наступлением холодов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Мы–Украина».

Он отметил, что важно усиливать автономные системы отопления в такое нестабильное время.Галущенко добавил, что Минэнерго будет делать всё возможное, чтобы избежать отключения отопления.Ранее министр энергетики отмечал, что энергосистема Украины полностью готова к отопительному сезону. Однако штатной работе системы могут помешать обстрелы.Напомним, что Украина уже несколько дней побивала рекорды по использованию и закупке электроэнергии из соседних европейских государств. Власти страны требуют от украинцев сокращения количества потребляемого электричества.Экс-глава Кучмы Соскин призвал украинцев«Укрэнерго» вновь запросилоНа Украине проверят