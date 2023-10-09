Умёр актёр из «Сватов» Альваро Карканьо

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Мексиканский актёр, сценарист и режиссёр Альваро Карканьо умер в возрасте 85 лет. Об этом пишет RG.RU.
Артист скончался в Юкатане 5 октября. Причины смерти в настоящее время не уточняются.
Альваро Карканьо родился в 1938 году, а в 1970-х дебютировал на экранах. Он исполнил роли в десятках фильмов и сериалов.
Актёр известен публике по ролям в проектах «Сваты», «Наш собственный дом», «Кроваво-красный», «Конан», «Идущие в огне», «Желтая Борода» и другим.
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