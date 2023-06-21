Уникальный международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений пройдет в Нижегородской области

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Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма» пройдет со 2 по 5 сентября 2023 года
В Нижегородской области со 2 по 5 сентября 2023 года пройдет уникальный международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма». Поучаствовать в форуме приглашают тех, у кого есть идеи для социального бизнеса.
В течение четырех дней участникам форума предстоит пройти путь от авторской идеи до создания полноценного социального проекта. Программа форума состоит из мастер-классов и выступлений лучших спикеров и предпринимателей России.
Принять участие в форуме могут молодые люди (в том числе с инвалидностью) от 18 лет и выше, проживающие на территории России и Республики Беларусь. Отбор претендентов будет происходить на конкурсной основе среди целеустремленных, активных и смелых личностей, желающих стать лидером своего региона.
На форуме участникам предоставляется бесплатное питание и проживание.
Заполнить и подать заявку на участие в форуме можно до 10 августа 2023 года на официальном сайте форума: http://территорияритма.рф.
Напомним, что «Территория Ритма» — это ключевая площадка в стране, создающая условия для вовлечения в экономику активных молодых людей, в том числе и с инвалидностью.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Нижнем Новгороде пройдут V Всероссийский форум «Дигория» и III Национальная премия «Дигория».
В течение четырех дней участникам форума предстоит пройти путь от авторской идеи до создания полноценного социального проекта. Программа форума состоит из мастер-классов и выступлений лучших спикеров и предпринимателей России.
На форуме участникам предоставляется бесплатное питание и проживание.
Заполнить и подать заявку на участие в форуме можно до 10 августа 2023 года на официальном сайте форума: http://территорияритма.рф.
Напомним, что «Территория Ритма» — это ключевая площадка в стране, создающая условия для вовлечения в экономику активных молодых людей, в том числе и с инвалидностью.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Нижнем Новгороде пройдут V Всероссийский форум «Дигория» и III Национальная премия «Дигория».
Екатерина Коршунова