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Unilever остаётся в России, но ограничит деятельность

25 июля 2023, 22:27

Фото:istockphoto/Poulssen

Гендиректор британской корпорации Unilever Хайн Шумахер сообщил, что компания сохранит своё присутствие на рынке РФ: компания считает это решение наименее негативным.
Хайн Шумахер объяснил, что одним из вариантов прекращения работы в России была продажа активов, но не нашлось «жизнеспособного решения».

Второй вариант заключался в том, чтобы отказаться от бизнеса, но в этом случае его могли национализировать, объяснили в компании.


По словам Хайна Шумахера, ни одно из решений нельзя считать позитивным, но сохранение присутствия наименьшее из негативных. В планах продолжить работу в стране, но в ограниченном режиме.

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#Unilever
#компания
#Россия
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Подмосковные спасатели рассказали, что делать, если гроза застала у водоёма
25 июля 2023, 22:53

Фото: Мособлпожспас

В Подмосковье как минимум до конца недели установилась дождливая и грозовая погода. Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы советуют жителям при грозах избегать поездок на водоёмы, сообщили в пресс-службе ведомства. Они рассказали, как действовать, если гроза застала врасплох во время купания или рыбной ловли.
Следует помнить, что вода – отличный проводник тока. Поэтому купальщикам во время грозы с молнией рекомендуется сразу выбраться на берег, отойти от водоёма более чем на 100 м и спуститься с берегового откоса в низину. 
 
Специалисты также рассказали рыбакам, которые заплывают на лодке далеко от берега, как быть при грозе. В этом случае необходимо смотать удочки, выключить и убрать в рюкзак мобильный телефон, пересесть на сухие вещи и плыть к ближайшему берегу.

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#Мособлпожспас
#водоём
#безопасность природа
#дождь
#гроза
#молния
#Московская область
#Подмосковье
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Представители РПЦ предложили оставить аборты в системе ОМС только для малоимущих россиянок
25 июля 2023, 22:01

Фото:istockphoto/Povozniuk

Эксперты Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и Союза православных женщин внесли предложение поэтапно выводить аборты по желанию женщины из системы ОМС.
При этом представители РПЦ выступают с инициативой оставить во время переходного периода аборты по желанию женщины, но только для малоимущих россиянок, пишет ТАСС.

Руководитель экспертно-аналитического управления комиссии Инна Ямбулатова рассказала, что экспертное сообщество считает нужным сохранить аборты за счет бюджета в трех случаях: женщина предоставила справку о доходе ниже прожиточного минимума, есть медицинские показания для аборта, беременность наступила в результате изнасилования.

Ранее председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов заявил, что идея исключения абортов по немедицинским показаниям из видов медпомощи, оказываемой за счёт обязательного медицинского страхования (ОМС), хорошая, однако она вызывает опасения, поскольку может спровоцировать рост нелегальных и опасных операций.

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#аборты
#РПЦ
#женщины
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Воробьёв обсудил с депутатом Делимхановым ситуацию с мигрантами в Котельниках
25 июля 2023, 21:46

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым актуальные вопросы, в том числе ситуацию с мигрантами в Котельниках. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.
«Считаю, что жители наших городов должны чувствовать себя в безопасности – это абсолютный приоритет. При этом мы все заинтересованы в уважительном отношении к закону, соблюдении правил, норм, чтобы в Московской области был мир между людьми разных национальностей и веры. Сделаем всё, чтобы не допускать недопонимания и напряжённости в будущем», – отметил Воробьёв
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор поручил руководству подмосковных муниципалитетов, где жители жаловались на поведение мигрантов, провести широкое обсуждение этой проблемы и вместе найти решение. Он напомнил о связанной с мигрантами ситуации в Котельниках была, требующей внимательного подхода.
 
Позже сотрудники Следственного комитета и МВД России провели обыски и рейды в Котельниках по уголовному делу об организации незаконного пребывания мигрантов. Правоохранители установили, что руководство расположенных в городе предприятий организовало незаконное пребывание мигрантов в России, предоставило им работу без приобретения патента и места размещения в нежилых помещениях фирмы. 
 
Обыски провели по 26 адресам, в том числе в так называемых «резиновых» квартирах и на предприятиях. Одному предпринимателю предъявлено обвинение. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Госдума
#депутат
#безопасность
#Котелтьники
#мигранты
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Первая в мире «умная» подводная мина большого радиуса действия создана в Турции
25 июля 2023, 21:46

Фото: iStock/typhoonski

В Турции создали первую в мире «умную» подводную мину большого радиуса действия (UCA). Об этом сообщает турецкая газета Star.
Отмечается, что подводная мина может сбрасываться с большой высоты с истребителей F-16 и БПЛА Akinci и Aksungur. Благодаря этому она становится недосягаемой для мало- и средневысотных средств ПВО.

Напомним, ранее Черноморский флот вынес предупреждение морякам о существовании минной опасности в северо-западной части Черного моря. Уточняется, что обнаруженная мина была выставлена ВСУ еще в начале 2022 года, когда происходило беспорядочное минирование прибрежной акватории Черного моря. Таким образом, из-за безответственности ВМС Украины в Черном море дрейфует неизвестное число мин, которые несут угрозу судоходству.

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#подводная мина
#Турция
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В Госдуме предложено выдавать учителям деньги на посещение музеев и театров
25 июля 2023, 21:45

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила ввести для учителей сертификаты на бесплатное посещение госучреждений культуры.
Своё предложение депутат Яна Лантратова направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, пишет ТАСС. Предлагается ввести специальный сертификат «Учительский билет», который позволит учителям посещать госучреждения культуры.  
 
Лантратова уточнила, что сертификат должен открывать педагогам безлимитное и бесплатное посещение музеев и выставок. Сертификат планируется выдавать учителям, которые работают на полную ставку и имеюь не менее 5 лет педагогического стажа.
 
Также предложено каждый год выделять педагогам 10 тысяч рублей на посещение театров, концертов и других мероприятий. В Госдуме считают, что это повысит престиж профессии, а также позволит работникам образования сделать уроки более интересными.

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#Госдума
#учителя
#школа
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В Московской области заработает цифровой двойник леса
25 июля 2023, 20:58

Фото: Istockphoto / GettyTim82

В Подмосковье запустят цифровой двойник леса, объявил глава Рослесхоза Иван Советников. По его словам, это предусматривает новый закон, подписанный президентом.
Согласно этому документу, Государственная информационная система лесного комплекса и электронный лесной реестр начнут работать с 1 сентября в Московской, Архангельской и Ульяновской областях, а по всей стране – с первого квартала будущего года.  
«Вся информация о лесах России будет оцифрована и доступна в электронном виде. Сейчас региональные лесные ведомства сейчас переносят отраслевые данные во ФГИС ЛК, систематизируют их, и уже с 1 сентября все запросы от лесопользователей, органов власти и граждан будут рассматривать там. Это важный шаг в цифровизации лесного хозяйства», – отметил Советников.
Согласно закону, государственный лесной реестр будет вестись в электронном виде. А сроки рассмотрения отраслевых документов будут сокращены, что позволит лесопользователям быстрее приступать к реализации своих проектов.

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#лес
#цифровизация
#Иван Советников
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковные пользователи более 8 млн раз проехали на машинах каршеринга
25 июля 2023, 20:42

Фото: Фотобанк МО

Пользователи каршеринга в Московской области совершили за полгода более 8 млн поездок. В среднем за сутки их фиксируется более 30 тыс, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Самыми популярными городскими округами в регионе стали Красногорск, Люберцы, Мытищи, Химки, Домодедово и Балашиха. Спросом пользуются и места для летнего отдыха – пляжи, парки и туристические комплексы. 
 
На одну прокатную машину в среднем приходится около восьми поездок в день. Средняя протяжённость поездки – 18 км, продолжительность – 25 минут. 
 
По данным министерства, сегодня на территории Москвы и Московской области в каршеринге работают порядка 30 тыс машин. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Минтранс МО
#автомобили
#прокат
#каршеринг
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Военный юрист Тригнин объяснил положение призывников после новых поправок
25 июля 2023, 20:36

Фото: iStock/nantonov

Глава Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин заявил, что поправки не внесут существенных изменений в ситуацию, передает Общественная служба новостей.
Тригнин напомнил, что повестка считается врученной в течение семи дней с момента опубликования ее в Едином электронном реестре повесток.

«Поправками хотят изменить установленный срок — не в течение 7 дней, а с момента размещения», — цитирует Тригнина Общественная служба новостей.

Военный юрист выразил сомнение, что электронный реестр повесток будет готов к 1 сентября. Он также дополнил, что изначально должен быть сформирован Единый реестр воинского учета.

Напомним, ранее Государственная Дума приняла поправки, запрещающие призывникам выезжать из России с того дня, как повестка будет размещена в реестре и отправится на место работы или учёбы.

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#повестка
#мобилизация
#военный билет
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На штрафы за неоплату проезда по платным дорогам будут действовать скидки
25 июля 2023, 20:14

Фото:istockphoto/Lazy_Bear

Госдума приняла закон о скидках, которые коснутся штрафов за неоплату проезда по платным дорогам.
РИА Новости пишет, что законопроектом предусмотрен льготный период уплаты административного штрафа со скидкой 50%. Законопроект коснётся платных государственных и частных дорог.
 
Изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что проезд по платным трассам во время новогодних выходных должен быть дешевле на 50%, такое предложение депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева, пишет RT.

По мнению парламентария, такая льгота сделает поездки более безопасными, так как скидка позволит россиянам выбирать лучше оборудованные для зимней езды платные дороги.

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#Госдума
#платные дороги
#штрафы
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