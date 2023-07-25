Unilever остаётся в России, но ограничит деятельность

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Гендиректор британской корпорации Unilever Хайн Шумахер сообщил, что компания сохранит своё присутствие на рынке РФ: компания считает это решение наименее негативным.
Хайн Шумахер объяснил, что одним из вариантов прекращения работы в России была продажа активов, но не нашлось «жизнеспособного решения».
Второй вариант заключался в том, чтобы отказаться от бизнеса, но в этом случае его могли национализировать, объяснили в компании.
По словам Хайна Шумахера, ни одно из решений нельзя считать позитивным, но сохранение присутствия наименьшее из негативных. В планах продолжить работу в стране, но в ограниченном режиме.
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Второй вариант заключался в том, чтобы отказаться от бизнеса, но в этом случае его могли национализировать, объяснили в компании.
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Мария Фирсова