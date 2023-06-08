Университет Рединга выяснил, что за 40 лет опасная для самолетов турбулентность усилилась

РИА Новости/Илья Наймушин
Из-за изменения климата самолеты теперь находятся в опасной турбулентности на 55% больше
«Газета. Ру» пишет, что исследование университета Рединга показало, что в типичной точке над Северной Атлантикой, где больше всего авиакоридоров, общая годовая продолжительность сильной турбулентности увеличилась на 55%, с 17,7 часов в 1979 году до 27,4 часов в 2020 году.
Продолжительность умеренной турбулентности стала выше на 37%, с 70,0 до 96,1 часа, а лёгкой на 17%, с 466,5 до 546,8 часа.
Ученые считают, что такое увеличение связано с глобальным потеплением, вызванным антропогенными выбросами парниковых газов. Более теплый воздух только усиливает турбулентность. Это происходит за счёт увеличения сдвига потоков в струйных течениях.
По мнению ученых, авиаперевозчики уже сейчас должны задуматься о том, как они планируют справляться с турбулентностью. К примеру, в США данные обстоятельства обходятся отрасли в 150–500 млн долларов ежегодно.
Каждая дополнительная минута в зоне турбулентности заставляет беспокоиться пассажиров, приводит к травмам и интенсивно изнашивает планер самолёта.
Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Дели в Сан-Франциско, экстренно сел в Магадане. Пассажирский boeing авиакомпании Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в аэропорту Магадана, сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что необходимость в аварийной посадке возникла из-за неисправности самолета. Какого рода проблемы возникли на борту – не уточняется. В магаданском аэропорту Сокол самолет сел успешно.
Продолжительность умеренной турбулентности стала выше на 37%, с 70,0 до 96,1 часа, а лёгкой на 17%, с 466,5 до 546,8 часа.
По мнению ученых, авиаперевозчики уже сейчас должны задуматься о том, как они планируют справляться с турбулентностью. К примеру, в США данные обстоятельства обходятся отрасли в 150–500 млн долларов ежегодно.
Каждая дополнительная минута в зоне турбулентности заставляет беспокоиться пассажиров, приводит к травмам и интенсивно изнашивает планер самолёта.
Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Дели в Сан-Франциско, экстренно сел в Магадане. Пассажирский boeing авиакомпании Air India, следовавший из Дели в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в аэропорту Магадана, сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что необходимость в аварийной посадке возникла из-за неисправности самолета. Какого рода проблемы возникли на борту – не уточняется. В магаданском аэропорту Сокол самолет сел успешно.
Мария Фирсова