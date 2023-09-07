«УП»: Украинка рассказала об унижениях в Израиле

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Жительница Киева Ирина рассказала о шокирующем опыте путешествия в Израиль. Об издевательствах над украинцами в аэропорту Бен-Гурион она сообщила в беседе с журналистами «Украинской правды».
По словам Ирины, в декабре 2022 по приглашению друзей она прилетела в Тель-Авив через Польшу, чтобы зиму провести в Израиле. Но проблемы сразу же возникли в аэропорту Бен-Гурион — на паспортном контроле долго изучали документы гражданки Украины, после чего сказали ей ждать в зале ожидания.
Спустя время женщину пригласили на собеседование, где задавали личные вопросы. Через трое суток было принято решение депортировать украинку с запретом посещения Израиля в течение пяти лет, так как ее заподозрили в желании «остаться и получать соцпомощь».
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Спустя время женщину пригласили на собеседование, где задавали личные вопросы. Через трое суток было принято решение депортировать украинку с запретом посещения Израиля в течение пяти лет, так как ее заподозрили в желании «остаться и получать соцпомощь».
«Часто думаю, почему же такое отношение к украинцам? Можно лишь догадываться: Россия имеет большое влияние на Иран, на Сирию, а это соседи Израиля, поэтому Израиль очень боится, как именно Россия отреагирует, если они вдруг начнут помогать Украине», — цитирует издание слова собеседницы.
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Диана Аванесян