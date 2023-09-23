«Уральские авиалинии» сломали инвалидную коляску паралимпийца

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«Уральские авиалинии» дважды сломали электроколяску паралимпийцу Николаю Руденко. Но получить компенсацию он не может.
E1.RU пишет, что инцидент произошёл во время перелета из Москвы в Сочи и обратно. Инвалид первой группы Николай Руденко сдал электроколяску в багаж. В коляске повредили проводку, а во время следующего рейса придавили багажом, из-за чего сломалась металлическая рама. Николай Руденко не смог даже разложить коляску после перелётов.
Издание пишет, что Николаю Руденко 39 лет, 20 из которых он в инвалидной коляске. Мужчина работает в крупной российской компании, занимается паралимпийским спортом бочче (командная игра с мячом) путешествует.
Мужчина написал претензию в авиакомпанию, где потребовал оплатить покупку новой электроколяски (100 тысяч рублей). В ответ «Уральские авиалинии» попросили прислать чек с указанной стоимостью поврежденного транспорта. А его у Николая нет —коляску предоставил Фонд социального страхования. И новая по графику положена только через 5 лет. Теперь мужчина не может даже выйти из дома.
E1.RU в пресс-службе авиакомпании заявили, что ведутся переговоры о порядке возмещения и размере выплаты.
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Издание пишет, что Николаю Руденко 39 лет, 20 из которых он в инвалидной коляске. Мужчина работает в крупной российской компании, занимается паралимпийским спортом бочче (командная игра с мячом) путешествует.
«Мы просили сотрудников авиакомпании поставить коляску в стороне и ничего на неё не грузить. Не снимать с нее аккумулятор без нас и не ставить его на место. Когда мы с женой прилетели в Сочи, то увидели, что аккумулятор висит неправильно. Из-за этого в коляске повредили проводку. Двигатель стучал, и правое колесо было повреждено»,- рассказывает Николай.Паралимпиец написал заявление о повреждении багажа. Тогда электроколяску ещё можно было отремонтировать. Но на обратном рейсе её сломали окончательно.
Мужчина написал претензию в авиакомпанию, где потребовал оплатить покупку новой электроколяски (100 тысяч рублей). В ответ «Уральские авиалинии» попросили прислать чек с указанной стоимостью поврежденного транспорта. А его у Николая нет —коляску предоставил Фонд социального страхования. И новая по графику положена только через 5 лет. Теперь мужчина не может даже выйти из дома.
E1.RU в пресс-службе авиакомпании заявили, что ведутся переговоры о порядке возмещения и размере выплаты.
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Мария Фирсова