«Уральские авиалинии» выкупят импортные самолеты

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По информации издания, стоимость 19 Airbus составит от 28 до 33 млрд рублей. Выделение средств авиакомпания предварительно согласовала с министерством. Однако, официальных комментариев от «Уральских авиалиний» в настоящее время не поступало.
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