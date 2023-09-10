Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Уралвагонзавод» может возобновить производство «летающих» танков Т-80

«Уралвагонзавод» может возобновить производство «летающих» танков Т-80

10 сентября 2023, 13:54
Фото: РИА Новости/Павел Львов

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Российская корпорация «Уралвагонзавод» по указанию Минобороны может возобновить производство «летающих» танков Т-80. Об этом в эфире телеканала «Звезда» сообщил генеральный директор предприятия Александр Потапов.

Он отметил, что в настоящее время прорабатываются все необходимые для возобновления процесса производства документы. Также проводятся совещания с представителями министерства промышленности и торговли по вопросам дополнительного оснащения, поскольку необходимы новые мощности.

Первые танки Т-80 поступили на вооружение Советской армии в 1976 году. Их особенностью стала единая газотурбинная силовая установка, которая позволяла увеличивать скорость до 80 км/ч при весе машины в 46 тонн. За это ключевое отличие от других танков Т-80 получил прозвище «летающий».

Читайте также:

В США считают, что российские танки гораздо лучше западных

НПО «Электромашина» представило модуль для уничтожения морских дронов и мин

«Калашников» применил в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта»
#танки
#завод
#производство
#оборона
#россия
Читайте нас в
В Московской области за два дня голосования явка составила 43,33%
10 сентября 2023, 09:03

Фото: iStock/bizoo_n

В Московской области за минувших два дня голосования явка составила 43, 33%. В общей сложности, свой голос отдали 2 420 501 житель.
Уточняется, что из них 80,56% выбрали ДЭГ, таким образом, проголосовали 358 683 человека.

Напомним, в Подмосковье всего открыто 3 983 избирательных участков.  Так, 3 928 участков постоянные, еще 43 – временные.

В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.

Читайте также:
 
На выборах в Московской области стартовал третий день голосования

Все избирательные участки Подмосковья адаптированы для маломобильных граждан
 
В Подмосковье завершился второй день голосования
#подмосковье
#выборы
#явка
#ДЭГ
Читайте нас в
В Якутии добыт самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества
10 сентября 2023, 05:51

Фото: iStock/RHJ

Компания АЛРОСА добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии наиболее крупный за последнее десятилетие в России алмаз ювелирного качества. Об этом сообщили в пресс-службе самой компании.
Камень массой 390,7 карата был найден во время ночной промывки алмазоносных песков с участка Эбелях. Он представляет собой светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом.

«Находка одного из крупнейших алмазов в истории России - несомненно, беспрецедентное событие и отличный финал промывочного сезона 2023 года. <...> без сомнения, это рекордсмен и для нашей компании, и для алмазно-бриллиантовой отрасли страны», — отметил гендиректор группы АЛРОСА Павел Маринычев.

До этого самым крупным алмазом подобного качества, найденным в России, был алмаз массой 401 карат, обнаруженный в 2013 году.

В настоящее время санкциями полностью запрещено импортирование любых алмазов, из России, даже тех, которые огранили в других странах.

Читайте также:

NYT: Страны G7 и ЕС вводят полный запрет на импорт российских алмазов

США могут запретить Индии поставлять бриллианты из-за того, что они могут быть российскими

Крупнейший алмазодобытчик АЛРОСА сменит гендиректора

#якутия
Читайте нас в
ТАСС: Двум независимым наблюдателям в Геленджике вручили повестки в армию
10 сентября 2023, 03:04

Фото: iStock/Semen_Salivanchuk

Два наблюдателя получили в Геленджике повестки в военкомат на избирательных участках, так как ранее молодые люди уклонились от явки для уточнения своих персональных данных. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления города-курорта со ссылкой на военного комиссара Геленджика Сергея Козлова.
«Один из них отказался получить повестку. Вторая повестка была вручена отцу состоящего на воинском учете. В результате оба не явились, в связи с чем сегодня было уточнено место их нахождения, и повестки прибыть в военкомат вручили лично», —сообщили геленджикские власти.

Ранее о выдаче повесток в военкомат сообщил в cвоём Telegram-канале депутат краснодарской думы, секретарь областного комитета КПРФ Александр Сафронов. Он рассказал, что «выборные жулики» приходили на избирательные участки и вручали повестки наблюдателям, чтобы напугать их и посеять панику.

Указ об окончании мобилизации в настоящее время не подписан, форма соответствующей повестки утверждена правительством в июле 2023 года. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявлял, что уже текущей осенью планируется принять законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу в рамках мобилизации.



Читайте также:

«Избирательное позорище»: в Геленджике наблюдателям на выборах выдали повестки

Призывникам в Петербурге стали приходить загадочные повестки

За уклонение от мобилизации будут лишать свободы на срок до пяти лет

#военком
#выборы
#наблюдатели
#краснодарский край
Читайте нас в
Аэропорты Москвы задерживают рейсы
10 сентября 2023, 02:32

Фото: iStock/encrier

Двадцать авиарейсов задержаны и четыре отменены в аэропортах Москвы в ночь на 10 сентября. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
Согласно данным на 01:11 мск, в аэропорту Внуково было задержано шесть рейсов, еще один отменен. В Шереметьево задерживались восемь рейсов. В Домодедово задержали шесть авиарейсов, и еще три отменили.

Накануне ночью в московских аэропортах вновь объявили сигнал «Ковёр». Во Внуково, Домодедово и Шереметьево 
в общей сложности минимум 13 рейсов были задержаны и четыре отменены.

Режим «Ковёр» для пилота — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Гражданские самолеты должны сесть, а истребители — перехватить объект и посадить его на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто это нарушает воздушное пространство.

Читайте также:

В московских аэропортах задержаны рейсы

В московских аэропортах задержали 14 рейсов

«Яндекс.Расписание»: В аэропортах Москвы отменили или задержали 41 рейс


#аэропорты
#москва
#задержки
#авиарейсы
Читайте нас в
Омбудсмен Украины Лубинец предложил отменить статус ограниченно годных к службе
10 сентября 2023, 02:08

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Власти Украины приняли решение призывать в армию ограниченно пригодных к военной службе граждан. Это предложение выдвинул украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает ТАСС.
По его словам, соответствующее решение уже принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Сейчас в стране проверяют все военно-врачебные комиссии, поскольку ранее было выявлено множество фактов коррупции при призыве украинцев на военную службу.

«Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим проблем со здоровьем, как непригодным», — заявил Лубинец, добавив, что таким образом подобные призывники оказывались вместе с теми, кто действительно испытывал проблемы со здоровьем.

Омбудсмен пообещал, что тех украинцев, у которых есть реальные, а не мнимые проблемы со здоровьем, будут отправлять не на передовую, а в другие места — например, в штаб или в ракетные войска, либо заставят заниматься информационными технологиями.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представителями правоохранительных органов будут проверены на подлинность справки о непригодности к службе в армии, которые были выданы военно-врачебными комиссиями призывникам с 24 февраля 2022 года. Такая мера принята в связи с подозрениями на коррупцию в военкоматах.

Ранее стало известно, что украинские военкомы признали годным к службе мужчину, у которого отсутствовала кисть руки.

Читайте также:

Украинские военкомы признали годным к службе мужчину без кисти руки

Небензя: повальную мобилизацию на Украине называют «могилизацией»

Секретарь СНБО Украины Данилов: рассматривается вопрос о мобилизации условно пригодных мужчин


#военком
#украина
#мобилизация
#призывник
Читайте нас в
День танкиста: что подарить и как праздновать
10 сентября: День танкиста - история и традиции праздника
10 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/SergeyVButorin

В России десятого сентября отмечают День танкиста. Об истории праздника, традициях и о том, как его принято отмечать, расскажет редакция «Радио 1».

День танкиста в 2023 году


В этом году праздник выпадает на десятое сентября. Танковые войска являются одними из основных сухопутных войск страны. Торжество выпадает на разные даты, однако, празднику всегда отведено второе воскресенье сентября.

Российские силы уничтожили еще один британский Challenger 2
Российские силы уничтожили еще один британский Challenger 2

История праздника


Отмечать День танкиста начали только после окончания Великой Отечественной войны. Начало профессиональному празднику положил парад гвардейской танковой Кантемировской дивизии на Красной площади. Изначально предполагалось, что День танкиста будет учрежден для вручения наград участникам войны. Однако, праздник стал отмечаться ежегодно, а в 2006 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, День танкиста внесен в календарь профессиональных праздников и памятных дней Вооруженных Сил РФ.

Кто празднует


В этот день принято поздравлять тех, кто имеет отношение к танковым войскам. Кроме военнослужащих, отмечают праздник курсанты учебных заведений, преподавательский состав военных вузов и проходящие службу по призыву. Также, поздравить стоить тех, кто проходил службу в ряде танковых войск.


Как принято отмечать День танкиста


В этот день проходят торжественные мероприятия в тех городах, в которых расположены военные базы и танковые соединения. В День танкиста, военнослужащим вручаются награды, ценные подарки, присваиваются звания. Девятого сентября отмечаются заслуги танкистов, в их честь проводятся тематические концерты, проходят торжества. Кроме того, в разных регионах России в военных ведомствах организуют выставки, где посетителям рассказывают о танкостроении, истории возникновения танковых войск, танковой промышленности.
 

Что подарить


Считается, что полезным подарком для имеющих отношение к танковым войскам, могут стать подарочные фляжки, кружки для чая, портсигары, подставки для стаканов, обложки для паспорта или военного билета, зажигалки, брелоки. На все сувениры можно нанести эмблемы танковых войск и таким образом, приурочить подарки именно к этому, важному для военнослужащих сухопутных войск, дню.

Читайте также:

Экс-морпех Берлетик заявил, что на Западе вновь недооценили российских военных

Минобороны: ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ в районе Работино и Вербового

В США назвали российское оружие, способное уничтожить любой западный танк

 
 


#праздник
#военные
#награды
#выставки
#вс рф
#танк
Читайте нас в
Стало известно, когда откроется повреждённая при теракте часть Крымского моста
Хуснуллин: повреждённая полоса Крымского моста откроется 15 сентября
09 сентября 2023, 21:53

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Повреждённая в результате теракта автомобильная часть Крымского моста откроется 15 сентября. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он рассказал, что работа по объекте ведётся в круглосуточном режиме. В настоящее время уже отремонтирована сама повреждённая конструкция моста. Теперь предстоит уложить асфальт и нанести на него разметку, установить ограждения и разместить освещение. 

Напомним, что 17 июля украинские военные произвели атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В связи с этим происшествием СК РФ возбудил уголовное дело. В результате взрыва пострадала несовершеннолетняя девочка, её родители погибли. Также было сильно повреждено дорожное полотно. В настоящее время на Крымском мосту движение автомобилей происходит в реверсивном режиме. 

Читайте также:

Минобороны раскрыло, сколько катеров ВСУ было уничтожено около Крыма за эту неделю

Минобороны: Ещё два украинских БПЛА уничтожены с разницей в 10 минут при попытках атаки Крымского моста

Генерал ВС США Ходжес призвал изолировать Крым, разрушив Крымский мост
#крымский мост
#теракт
#ремонт
#дорога
Читайте нас в
Все избирательные участки Подмосковья адаптированы для маломобильных граждан
09 сентября 2023, 20:05

Фото: Мособлизбирком

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская отметила, что все избирательные участки на территории региона адаптированы для маломобильных граждан. Об этом она рассказала в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области.
«Продолжаю мониторить участки на предмет доступности для маломобильных групп населения. Всего мы проверили уже 40 участков. Никаких замечаний выявлено не было. Все участки оборудованы. Всем, кто не может зайти на участок самостоятельно и проголосовать, оказывается соответствующая помощь», - отметила Фаевская.

Она также напомнила, что в Подмосковье работает телефон горячей линии. По последним данным, на него поступил 21 звонок. Люди интересуются, где находится избирательный участок по конкретному месту жительства. Одна женщина также была недовольна фотовидеофиксации. Однако ей объяснили, что в соответствии с законом есть определенный порядок проведения выборов. Видеонаблюдение ведется для общественных наблюдателей, а также для аккредитованных СМИ.

«Кроме того, сегодня мы изучили ситуацию с голосованием в отдельных стационарных учреждениях социальной защиты населения. Все социальные работники, воспитатели, медицинский персонал, все помогали и оказывали содействие и помощь в голосовании своих подопечных», - добавила уполномоченный по правам человека в Подмосковье.
 
Она также отметила, что форма электронного голосования очень удобна для жителей Московской области, которые по некоторым причинам не находятся на территории региона или тех, кто очень занят. При этом пожилые люди предпочитают приходить лично на участок, заключила Фаевская.

Читайте также:

Политолог Мигранян сравнил выборы в Подмосковье и в США

Система «Безопасный регион» сопровождает выборы губернатора Подмосковья

Чемпион мира по шахматам Карякин принял участие в выборах губернатора Подмосковья
#подмосковье
#выборы
#видеонаблюдение
#участок
#пожилые люди
Читайте нас в
В Подмосковье завершился второй день голосования
09 сентября 2023, 20:00

Фото: Мособлизбирком

В Московской области завершился второй день выборов губернатора и дополнительных выборов депутата областной думы по одномандатному округу в Пушкино. Кроме того, в 10 округах выбирают депутатов местных Советов.
На второй день голосования, 9 сентября, по последним данным в Подмосковье проголосовали 1 миллион 857 тысяч 609 человек на избирательных участках, что составляет 33,31% от числа избирателей, внесенных в список голосования. При этом еще 348 тысяч 661 избиратель сделал свой выбор онлайн. 

В этом году на избирательных участках впервые задействована система видеонаблюдения «Безопасный регион». Она позволяет обеспечить прямой мониторинг ситуации не только непосредственно в местах голосования, но на прилегающих территориях. Абсолютно все избирательные участки в Московской области оборудованы средствами видеофиксации.

Также на выборах в Подмосковье работают 19 тысяч 960 общественных наблюдателей. Всего, по последним данным, на горячую линию поступило 12 сообщений о нарушениях. По всем была проведена соответствующая проверка, данные не подтвердились. Охрану порядка на подмосковных избирательных участках обеспечивают около 13 тысяч полицейских.
 
10 сентября в регионе пройдет завершающий день голосования. Участки откроют свои двери для избирателей в 08.00 и будут работать до 20.00. Результаты голосования будут известны на следующей неделе после подсчета всех голосов.

Читайте также:

Политолог Мигранян сравнил выборы в Подмосковье и в США

Первый зампред Мособлдумы Лазутина проголосовала в Одинцове

Чемпион мира по шахматам Карякин принял участие в выборах губернатора Подмосковья
#подмосковье
#проверка
#данные
#человек
#онлайн
#выбор
Читайте нас в
Достижения.рф