«Уралвагонзавод» может возобновить производство «летающих» танков Т-80

Фото: РИА Новости/Павел Львов
Российская корпорация «Уралвагонзавод» по указанию Минобороны может возобновить производство «летающих» танков Т-80. Об этом в эфире телеканала «Звезда» сообщил генеральный директор предприятия Александр Потапов.
Первые танки Т-80 поступили на вооружение Советской армии в 1976 году. Их особенностью стала единая газотурбинная силовая установка, которая позволяла увеличивать скорость до 80 км/ч при весе машины в 46 тонн. За это ключевое отличие от других танков Т-80 получил прозвище «летающий».
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Анастасия Чинкова