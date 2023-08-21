Уровень безработицы в Подмосковье достиг рекордно низких показателей

Министерство социального развития Московской области отмечает рекордное снижение уровня безработицы в регионе за последние 10 лет.

На территории Московской области реализуют комплексы мер поддержки, направленных на обеспечение занятости и трудоустройства отдельных категорий граждан, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В регионе уровень безработицы сократился до минимального значения за последние 10 лет и составляет 0,3 %. Количество официально зарегистрированных безработных составляет 12 тысяч человек», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.



Безработные могут заниматься общественными работами с материальной поддержкой 2250-3000 рублей. В регионе можно пройти бесплатное переобучение новой профессии, а также получить материальную поддержку в начале предпринимательской деятельности в размере 153 тысяч рублей.

Перечень актуальных вакансий в Подмосковье можно увидеть на портале «Работа в России».

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