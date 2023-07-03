Усадьбу Тинькова в Астраханской области выставили на продажу

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Усадьбу «Волга дача» в Астраханской области, которая ранее принадлежала основателю «Тинькофф» банка Олегу Тинькову, выставили на продажу за 900 миллионов рублей, сообщает «Ведомости».
Однако, в прошлом году бизнесмен высказался против проведения специальной военной операции, после чего продал свои российские активы. Банк Тинькова уже перешел к новым владельцам, теперь продажи ожидает и шикарная усадьба на волжском берегу.
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Евгения Парфентьева