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Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы оценили в 285 млн рублей

31 октября 2023, 19:10
Фото: istockphoto/skyNext

Фото: istockphoto/skyNext

По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный аэропорту в Махачкале во время беспорядков, происшедших 29 октября, составляет 285 миллионов рублей. Подсчет разрушений продолжается.

Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ от Дагестана Хизри Абакаров со ссылкой на мнение приглашенных экспертов-оценщиков. В своем телеграм-канале парламентарий выразил возмущение тем, что неадекватные жители Махачкалы нанесли повреждения аэропорту, который был построен для их удобства, для того, чтобы они и их сограждане могли с комфортом отправляться в Хадж (исламское паломничество в Мекку - прим. ред.).

Как далее написал депутат, участники погромов, кроме уголовной ответственности, должны будут также возместить и материальный ущерб, нанесенный аэропорту. Кроме того, их внесут в черный список и не будут обслуживать в воздушной гавани до тех пор, пока они полностью не возместят ущерб.

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#дагестан
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Перечислены темы форума «Сообщество»
Директор АСИ Тополева-Солдунова: Раскроют, как НКО построить отношения с властью
31 октября 2023, 19:23

Фото: istockphoto.com/kasto80

Директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова рассказала об основных темах форума ОП РФ «Сообщество».
Она отметила, что на мероприятии, в том числе, расскажут и о том, как общественных организациям грамотно выстраивать отношения с государством.

«Мероприятие будет сфокусировано на обсуждении ежегодного доклада ОП РФ. Каждый год ОП готовит доклад о состоянии гражданского общества. Будут тематические площадки, многие из которых посвящены жизнедеятельности гражданского общество и некоммерческих организаций. Также мы будем говорить о том, как строятся взаимодействия органов государственной власти РФ с НКО», — сказала в беседе с Общественной Службой Новостей Тополева-Солдунова.

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#общество
#отношения
#нко
#площадки
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В Москве задержан главный редактор издания «Октагон. Медиа» Игорь Рябов
31 октября 2023, 18:49

Фото: istockphoto/Thomasaf

Сегодня в Москве силовики задержали сотрудника информационно-аналитического издания «Октагон. Медиа» и провели обыски в его квартире. Позже стало известно, что задержанным был главный редактор интернет-СМИ Игорь Рябов.
Как передает телеграм-канал SHOT, задержание журналиста было произведено в рамках расследования уголовного дела о клевете. Сообщается, что в настоящее время его увезли на допрос.

«Октагон. Медиа» — это информационно-аналитический ресурс, посвящённый вопросам политики, социальным проблемам, экономике и культуре в России и мире. Имеет редакции в Москве и Екатеринбурге. Основано СМИ было в сентябре 2019 года на базе закрытого интернет-издания Bombus. Ранее Рябов заявлял, что «Октагон. Медиа» в числе прочих финансируют уральские акционеры.

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#интернет
#задержание
#медиа
#сми
#журналист
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Один из сотрудников «Октагон. Медиа» задержан в Москве
31 октября 2023, 18:22

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В Москве силовики задержали одного из сотрудников информационно-аналитического ресурса «Октагон. Медиа». С утра в квартире журналиста проходили обыски.
О причинах задержания пока не сообщается, передает телеграм-канал SHOT. «Октагон. Медиа» — это информационно-аналитический ресурс, посвященный вопросам политики, социальным проблемам, а также экономике и культуре в России и в мире. Учредителем и генеральным директором электронного издания является Андрей Николаев. Сетевое СМИ функционирует с сентября 2019 года. Создано оно было на базе закрытого интернет-издания Bombus.

Официальных комментариев о причинах задержания журналиста, а так же о том, к кому именно наведались сотрудники силовых структур, пока не поступало.

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* Выполняет функцию иноагента в РФ
#журналист
#медиа
#сми
#сотрудники
#николаев
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Умершие приходят в гости: Велесова ночь 2023, как празднуют славянский Хэллоуин
31 октября 2023, 17:55

Фото: istock / SergeyPankratov

Славяне верили, что помимо мира живых, существует мир духов, которые могут прогуливаться среди людей в единственную ночь в году. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о Велесовой ночи, как принято отмечать праздник, и почему нужно класть под подушку яблоко.

Велесова ночь: история праздника 


На Руси Велесову ночь отмечали после захода солнца 31 октября. Древние славяне верили, что именно в это время земля погружается во тьму до первой весенней оттепели, с приходом которой, все живое вновь проснется. Считалось, что в Велесову ночь мертвые могли прийти в физический мир, а живые наоборот, оказаться в ином измерении.

Предки назвали таинственную ночь в честь Бога Велеса, который считался покровителем ворожбы, мудрости, богатства и животных. В эту ночь славяне не выходили на перекрестки, так как на них можно было встретить незваных гостей из потустороннего мира.


Велесова ночь: традиции праздника


В ночь, когда границы между миром мертвых и живых стираются, предки зажигали костер, который горел до самого утра. На порог изб клади рябиновые ветки, которые согласно преданьям, защищали жилище от злых духов. Несмотря на то, что Велесова ночь считалась переходом в темноту, праздник не был мрачным. Торжество было принято отмечать в кругу семьи, так как считалось, что души умерших родственников забредут в дом, чтобы повидаться с родственниками. Разговоры велись шепотом, а на столах стояли лишние приборы, чтобы души могли присоединится к празднеству. 

В современном обществе о Велесовой ночи не наслышаны, однако размышления об отмене западного торжества Хэллоуина навели на мысль о том, что именно это славянское торжество может заместить кельтский праздник «нечисти». Однако оказалось, что традиции у праздников все таки разные.

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«Поклоняться тыкве»: что такое Тыквенный Спас и как власти предложили называть Хэллоуин

Велесова ночь: традиции праздника


Древние кельты в Хэллоуин наряжались в шкуры зверей и зажигали огни во дворах своих домов, чтобы отпугнуть злых духов, которые могли прийти в мир живых через портал, который открывался в ночь с 31 октября на 1 ноября. Славяне напротив, старались приветствовать гостей из потустороннего мира, накрывали столы и старались угодить душам умерших.
 
Также в праздник было принято гадать, тогда как в Хэллоуин это делать строго запрещено, так как можно разгневать духов.

Что можно и нельзя делать в Велесову ночь


В Велесову ночь можно обратиться к умершим предкам и попросить их о помощи. Для этого достаточно представить перед сном покойного и рассказать ему о том, что беспокоит. Если этой же ночью покойник придет во сне, значит он услышал просьбу и ситуация вскоре разрешится.

Чтобы исполнилось желание, в ночь с 31 октября на 1 ноября нужно положить под подушку яблоко, а утром его нужно съесть. Если посмотреть на очищенную кожуру с фрукта, то ее длина покажет, насколько долгой будет жизнь.


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#история
#праздник
#ночь
#жизнь
#традиции
#семьи
#портал
#мир
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Опрос: Большинство россиян испытывают проблемы с эмоциональным перееданием
31 октября 2023, 17:28

Фото: istockphoto.com/Doucefleur

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 57% россиян испытывают проблемы с эмоциональным перееданием.
При этом, 28% респондентов признались, что используют еду в борьбе со стрессом.

Как передаёт Газета.ру, 20% россиян снижают уровень тревоги с помощью заедания, 18% снижают с помощью пищи напряжение и усталость, 14% — спасаются от скуки, 11% — от неуверенности в себе. Кроме этого, вкусные блюда помогают людям справится с такими состояниями, как обида, грусть, волнение, радость и стыд.

Интересно, что большинство граждан нашей страны отметили, что причиной их негативного эмоционального состояния, которое требует заедания, становится работа.

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#россияне
#блюда
#опрос
#питание
#стресс
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В центр отбора на службу по контракту в Балашихе поступила техника для обучения
31 октября 2023, 17:11

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Балашихинский центр отбора на службу поступила техника для обучения бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы
«Благодаря поступившей технике, будущие бойцы смогут отработать необходимые навыки на практике.  Всё обучение в центре проходит под присмотром опытных инструкторов и, что особенно важно – все тренировки максимально приближены к реальности», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Стоит отметить, что почти 8 тысяч человек обратились в центр отбора с момента его открытия.

«Для участников СВО и их семей, в частности, предусмотрены такие меры, как кредитные каникулы, специальная квота при поступлении детей в вузы, садик без очереди и бесплатное питание в школах<…>», – отметил депутат.

Кроме этого, бойцы, которые ушли служить по контракту, будут получать льготы и компенсации.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77. 

О выплатах и льготах можно прочитать по ссылке. Записаться на службу по контракту можно в разделе «Военная служба по контракту» на портале госуслуг.

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#мособлдума
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Польша уведомила Украину о возможной блокировке КПП до конца года
Польша уведомила Украину о возможной блокировке КПП Краковец-Корчева
31 октября 2023, 16:54

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Польша направила Украине сообщение о возможном закрытии контрольно-пропускного пункта с 3 ноября и до конца года. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Он сообщил, что на КПП «Краковец-Корчева» может произойти забастовка перевозчиков, которые будут требовать улучшения своей работы, а также будут выступать против украинских перевозчиков, в которых они видят прямых конкурентов. В связи с этим, КПП будет заблокирован.

Демченко уточнил, что в настоящее время Украина ждёт от Польши конкретных разъяснений о том, что может происходить на границе, чтобы заранее предупредить перевозчиков, планирующих свой путь через этот КПП.

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#польша
#украина
#граница
#перевозки
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Всероссийский экологический диктант пройдёт в России с 9 по 26 ноября
31 октября 2023, 16:17

Фото: iStock/Khanchit Khirisutchalual

С 9 по 26 ноября пройдёт пятый юбилейный Всероссийский экологический диктант, традиционно приуроченный ко Всемирному дню рециклинга отходов. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Экодиктант проводится ежегодно и направлен на популяризацию знаний об экологии среди россиян и жителей других стран. Повышение экологической грамотности позволит избежать нанесения вреда природе. 

В прошлом году в Экодиктанте приняли участие жители 89 субъектов России и 173 зарубежных стран. Общее количество участников превысило четыре миллиона. Выполнить задания можно было как в онлайн-формате, так и на офлайн-площадках, число которых составило 3916. 

В этом году ожидается значительное увеличение количества участников и площадок для проведения экологического диктанта за счёт жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

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#экология
#диктант
#россия
#мероприятия
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В Совбезе рассказали о последствиях недостаточного финансирования науки
Патрушев: недостаток финансирования науки приведёт к утечке информации за рубеж
31 октября 2023, 16:03

Фото: iStock/Vladimir Borovic

Российские учёные вынуждены искать зарубежных спонсоров, поскольку в России их недостаточно финансируют, что влечёт за собой серьёзные проблемы для всей страны. Об этом в ходе совещания в Томске заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он предупредил, что недостаточная материальная и финансовая поддержка российских учёных приведёт к тому, что они начнут больше сотрудничать с иностранными контрагентами. Это, в свою очередь, может привести к утечке важной научно-технической информации в другие государства. 

В качестве подкрепления своих слов, Патрушев привёл в пример Сибирь. По его словам, на территориях сибирских населённых пунктов не вводятся в хозяйственный оборот новейшие разработки, которые были получены с использованием средств из госбюджета России. 

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#наука
#россия
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