Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы оценили в 285 млн рублей

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По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный аэропорту в Махачкале во время беспорядков, происшедших 29 октября, составляет 285 миллионов рублей. Подсчет разрушений продолжается.
Как далее написал депутат, участники погромов, кроме уголовной ответственности, должны будут также возместить и материальный ущерб, нанесенный аэропорту. Кроме того, их внесут в черный список и не будут обслуживать в воздушной гавани до тех пор, пока они полностью не возместят ущерб.
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