Радио1
Главная / Новости / Общество/ Ушла из жизни народная артистка СССР Юлия Борисова

Ушла из жизни народная артистка СССР Юлия Борисова

08 августа 2023, 16:57

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

На 99-м году жизни скончалась народная артистка СССР Юлия Борисова. Об этом ТАСС сообщил Кирилл Крок, директор Государственного академического театра им. Вахтангова.
Советская и российская актриса умерла в больнице, где около года находилась под присмотром врачей.

Несмотря на то, что Борисова всю свою жизнь служила в одном театре, перед смертью она попросила, чтобы прощание прошло тихо, в кругу семьи, а не на сцене, как принято в театральной среде.


Уточняется, что артистку похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, советским театральным деятелем Исаем Спектором и их сыном Александром.

Самая известная роль Юлии Борисовой – принцесса Турандот в одноимённом фильме спектакле театра Вахтангова, снятом в 1971 году.

Читайте также:

В Москве скончалась актриса Ирина Мирошниченко

Умер ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский

Умер 86-летний художник и иллюстратор сказок Николай Устинов
#актриса
#прощание
#москва
#театр
Читайте нас в
Депутат Нилов поддержал субсидии на аренду жилья для семей, проживших в браке более трёх лет
08 августа 2023, 18:16

Фото: istockphoto.com/fizkes

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов позитивно оценил идею о субсидировании на аренду жилья для семей, проживших в браке более трёх лет, отметив, что любая помощь семейным парам является верной.
Он также отметил, что подобные льготы следует распространить и на те семьи, которые планируют завести ребёнка или уже имеют детей.

«Надо предусмотреть какие-то пределы аренды для каждого субъекта. Во-первых, аренда в каждом регионе разная. Во-вторых, надо понимать, какие площади в аренду предоставлять. В целом как направление поддерживаю. Но считаю, что требуется чётко выраженный механизм с уточнением, с сохранением принципа адресности и с созданием условий для решения демографического вопроса», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что поддерживает любые инициативы, направленные на помощь и поддержку семьям.

Читайте также:

Политолог Орлов: Идея разрешить многодетным повторно пользоваться налоговым вычетом — здравая

Депутат Фёдоров выступил за разрешение повторно пользоваться налоговым вычетом

Депутат Вторыгина поддержала идею повысить выплаты за рождение пятерняшек
#помощь
#льготы
#аренда
#семьи
#общество
Читайте нас в
Онищенко: Британцы начали работу по нарушению Конвенции по биологическому и токсинному оружию
08 августа 2023, 18:00

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя новость о разработке Великобританией прототипов вакцин против «Болезни Х», заявил, что на самом деле британские учёные разрабатывают биологическое оружие.
«Англичане активизировали работу по нарушению Конвенции по биологическому и токсинному оружию, активизировали работу по совершенствованию военно-биологических наступательных программ. Они там даже не упоминают о гражданском здравоохранении», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Он также подчеркнул, что создание вакцин от широкого спектра разных заболеваний является просто легендой.

Специалист пояснил, что «Болезни Х» как таковой нет, так просто обозначаются болезни, которые могут породить пандемии, с которыми человечеству не раз ещё придётся столкнуться.

Читайте также:

Зафиксирован рост распространения холеры

Стало известно, когда препарат от рака может стать общедоступным

Инфекционист Малышев: Американский способ борьбы с вирусами может стать «прорывом»
#наука
#медицина
#великобритания
#вакцина
Читайте нас в
Хуснуллин доложил о готовности мегатрассы от Москвы до Казани
Хуснуллин: Строительство трассы от Москвы до Казани почти завершено
08 августа 2023, 17:58

Фото: iStock/Evgeny Zhigalov

Строительство мегатрассы М-12 от Москвы до Казани практически завершено. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину во время совещания по вопросам строительства.
По его словам, вся мегатрасса уже соединена от Москвы до Казани. В настоящее время, остается положить асфальт на дорожные опоры.  

Вице-премьер отметил, что строительные работы производятся согласно графику и трасса будет полностью открыта для движения в декабре текущего года. Он также указал на значимость события по открытию участка до Арзамаса. Вопреки прогнозам, оно состоялось сегодня, 8 августа.  

Хуснуллин сообщил о грядущем строительстве в городах России и отметил, что в работе находится 30 обходов городов. 

Читайте также: 

Путин заявил, что в новых регионах России никто не занимался дорогами

Путин обсудит с главой МЧС нормативы для высотного деревянного строительства

Путин подписал указ о расчетах по контрактам на поставку сельхозпродукции
#трасса
#асфальт
#путин
#дороги
Читайте нас в
Управление ЗАГС назвало красивые даты для заключения брака в 2024 году
08 августа 2023, 17:58

Фото: istockphoto / artisteer

Управления ЗАГС по Богородскому городскому округу и городскому округу Черноголовка сообщили, что 2024 год окажется прекрасным периодом для заключения брака, в связи чем назвали красивые даты празднования свадьбы в следующем году.

Дата свадьбы является не только памятным числом в свидетельстве о браке, а может и принести удачу в семейной жизни, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления ЗАГС Московской области.

2024 год пройдет под влиянием одного из самых ярких символов восточного календаря — Зеленого Деревянного Дракона. Считается, что это мифическое существо приносит удачу и процветание, ведь деревянный характер и зеленый цвет несут в себе энергию Земли, а значит, сулят безопасность семейного очага, гармонию и плодородие.

В 2024 году не будет полных дат-палиндромов, одинаково читающихся как с начала, так и с конца, но будут эффектные сочетания дат. 

Специалисты рекомендуют выбирать даты с повторяющимися цифрами

— 24.04.2024;

— 20.02.2024;

— 04.04.2024. 

Также, интересно будет смотреться в свидетельстве о браке 24-й день любого месяца:

— 24.01.2024; 

— 24.10.2024.

Красиво смотрятся классические даты, где совпадает число и месяц:

— 02.02.2024;

— 07.07.2024;

— 10.10.2024 и так далее.

Подать заявление на заключение брака можно не раньше одного месяца до назначенной даты и не позднее 12 месяцев до свадьбы.

Получить консультацию можно по номеру телефона: 8 (496) 514 33 53.

Читайте также:

Новый виртуальный голосовой помощник «Любовь» заработал в Подмосковье.

Россиянам рассказали, как часто молодожены отвечают отказом во время церемонии.

Сотрудница Мособлконтроля организовала благотворительную акцию на своей свадьбе.

#черноголовка
#безопасность
#свадьба
#загс
#сайт
#заявление
Читайте нас в
Россиянам рассказали, когда начнётся строительство деревянных многоэтажек
08 августа 2023, 17:55

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Строительство девятиэтажных деревянных жилых домов в России начнётся после проведения пожарных испытаний. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития строительной отрасли.
Файзуллин уточнил, что разрешение на строительство четырёхэтажных домов уже получено. Девятиэтажные проходят необходимые проверки. Если всё пройдёт успешно, Минстрой получит право на возведение таких жилых сооружений.

При этом Владимир Путин указал на достижения зарубежных коллег, которые уже строят из 12-этажные деревянные дома. Файзуллин отметил, что в России имеются предприятия, которые способны реализовать такое строительство.

Напомним, что речь о деревянном домостроительстве идёт с 2022 года, когда Минстрой и МЧС РФ утвердили соответствующий план. Согласно ему до 2024 года будут проведены мероприятия по развитию такого вида строительства.

Читайте также:

Путин обсудит с главой МЧС нормативы для высотного деревянного строительства

Путин заявил, что в новых регионах России никто не занимался дорогами

Путин заявил об улучшении жилищных условий у 400 тыс. семей
#владимир путин
#строительство
#минстрой
#совещание
Читайте нас в
Один из избивших ветерана СВО в Забайкалье мужчин ушел из дома с ружьем
08 августа 2023, 17:55

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Один из мужчин, участвовавший в избиении ветерана СВО в Забайкальском крае, ушел из дома, прихватив с собой ружье. Правоохранители до сих пор разыскивают 43-летнего безработного Ивана Зырянова.
Не исключается версия, что мужчина попытается совершить суицид. Покидая дом после разразившегося скандала, он заявил матери, что обратно не вернется, сообщает телеграм-канал SHOT. На данный момент задержаны два участника безобразного инцидента: 19-летний студент Приангарского колледжа Владислав Александров и 27-летний Сергей Пискарев. Оба они ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Известно также, что у сбежавшего Зырянова накопились долги на сумму свыше 700 тысяч рублей.

В минувшие выходные компания неадекватов напала на двух ветеранов спецоперации, один из которых, Михаил Таксин, потерял в бою ногу. Отморозки избивали бойца, пинали ногами, срывали с него боевые награды. Также они своей машиной протаранили «хонду» военнослужащего. Сейчас ветеран находится в госпитале. У него диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом носа.

Читайте также:

В Забайкалье разыскивают ещё одного мужчину, избившего инвалида СВО

После жестокого избиения ветерана СВО в Забайкалье накажут сотрудников МВД

В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого ветерана СВО

#студент
#награды
#долги
#травма
#ветеран
#мужчина
#суицид
Читайте нас в
Путин пообещал продолжать программы льготной ипотеки
Путин заявил, что льготные ипотечные программы в России будут продолжены
08 августа 2023, 17:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что льготные ипотечные программы в России будут продолжены. Об этом он заявил в ходе совещания по развитию строительной отрасли.
По его словам, власти страны приложат все усилия для продолжения льготных программ по ипотечному жилью.  

Владимир Путин отметил, что благодаря подобных программам, более 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия за прошедший год. Он также пояснил, что в решении этого вопроса, будет уделяться внимание на качество заемщиков со стороны ЦБ РФ. Глава государства сообщил, что у финансового регулятора около 80% расходов, которые связаны с ипотечным жильем, однако предоставление льгот, будет продолжаться, заверил президент. 

Читайте также: 

Путин назвал причину повышения ключевой ставки Центробанка

Путин обсудит с главой МЧС нормативы для высотного деревянного строительства

Путин подписал указ о расчетах по контрактам на поставку сельхозпродукции
#владимир путин
#президент
#цб рф
#указ
#ипотека
Читайте нас в
Комлесхоз составил прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья
08 августа 2023, 17:31

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

8, 9 и 10 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области 7 августа на землях лесного фонда Московской области был зафиксирован 1 пожар на площади 0,08 га, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Пожар на территории Луховицкого лесничества удалось локализовать и ликвидировать в день обнаружения. На его тушении были задействованы 4 единицы техники и 7 человек личного состава лесопожарных служб.

Во вторник, 8 августа на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

В среду, 9 августа на большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном лесничестве — II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности.

В четверг, 10 августа на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском лесничествах — II класс, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

Читайте также:

Метеоролог Позднякова: Жара в России продлится недолго.

В Московском регионе действует «жёлтый» уровень опасности.

До 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве в предстоящую неделю.
#жара
#пожар
#радио
#человек
#возгорание
#метеоролог
#служба
Читайте нас в
Леонид Володарский: каким был самый известный переводчик России
Умер легендарный переводчик и радиоведущий Леонид Володарский
08 августа 2023, 17:20

Фото: IStock/SergeyPankratov

Леонид Володарский — имя, знакомое многим поколениям, воплотившее в себе не только профессионализм в озвучивании, но и долголетний вклад в мир кинематографа. Его голос, звучавший из динамиков телевизоров и кинотеатров, стал настоящим символом качественного дубляжа и непередаваемой эмоции.

Биография

Леонид Вениаминович Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. В детстве он не любил учить иностранные языки. Но родители настояли на своём, так как сами преподавали английский и немецкий. Так, уже в 4 года маленький Лёня хорошо понимал и говорил на английском, а уже позже освоил итальянский, французский и испанский. После окончания школы он поступил в институт иностранных языков имени Мориса Тореза, в котором работал отец Леонида.  

Спустя время Володарский понял, что ему больше интересна сфера искусства и кино. Поэтому решил развиваться в этом направлении.

Карьера

В студенческие годы Леонид Володарский начал работать в сфере озвучивания. Синхронные переводы для кинофестивалей и закрытых показов стали первыми шагами на его профессиональном пути. Постепенно он начал завоёвывать репутацию талантливого озвучивающего актёра, чьи переводы были востребованы.

Своим мастерством Леонид Володарский заслужил признание бизнесменов, занимавшихся видеопиратством. Его способность делать перевод и озвучку иностранных фильмов с высокой скоростью и качеством пришлась кстати для тех, кто хотел обеспечить быстрый и качественный дубляж своих продуктов. Благодаря этому его голос стал сопутствовать множеству кинолент, делая их доступными для российской аудитории.
Фото: РИА Новости/Валерий Левитин 
Голос Леонида Володарского заслуженно стал символом российского дубляжа. Он озвучил более 5000 фильмов, включая такие культовые ленты, как «Люди икс», «Джанго освобождённый», «Терминатор», «Крестный отец», «Звёздные войны», «Клан Сопрано». Его голос также звучал в аудиокнигах, делая доступными для слушателей произведения разных жанров.

Леонид Володарский одним из первых перевёл на русский язык произведения Стивена Кинга и многих других писателей.

В последние годы Володарский работал на радиостанции «Говорит Москва». По выходным он вёл авторскую программу, посвящённую истории России советского периода.

Личная жизнь

О личной жизни знаменитости известно мало. Переводчик рассказывал, что в прошлом у него были серьёзные отношения, которые продлились 8 лет. Однако он так и не женился, не завёл детей.

8 августа 2023 года в возрасте 73 лет легендарный переводчик и радиоведущий скончался после продолжительной болезни.

Читайте также: 

Ушла из жизни народная артистка СССР Юлия Борисова

В Москве скончалась актриса Ирина Мирошниченко

Умер актёр из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис
#кино
#смерть
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников