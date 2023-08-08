Ушла из жизни народная артистка СССР Юлия Борисова

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Несмотря на то, что Борисова всю свою жизнь служила в одном театре, перед смертью она попросила, чтобы прощание прошло тихо, в кругу семьи, а не на сцене, как принято в театральной среде.
Самая известная роль Юлии Борисовой – принцесса Турандот в одноимённом фильме спектакле театра Вахтангова, снятом в 1971 году.
Читайте также:
В Москве скончалась актриса Ирина Мирошниченко
Умер ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский
Умер 86-летний художник и иллюстратор сказок Николай Устинов