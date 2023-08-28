Услуга записи в кружки и секции стала самой популярной за неделю на региональном портале

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Услуга «Кружки и секции» вышла на первое место по популярности: за неделю ею воспользовались более 30 тысяч раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Также в топ услуг вошли: услуга «Выписки из домовой книги» (22 тысяч заявлений), «Запись в школу»(10,7 тысяч заявлений), «Выдача социальных карт жителя Московской области» (9,4 тысяч заявлений), «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (8,9 тысяч заявлений).
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