Услуга записи в кружки и секции стала самой популярной за неделю на региональном портале

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщает, что одной из самых популярных услуг на портале госуслуг стала ​запись в кружки и секции.





Услуга «Кружки и секции» вышла на первое место по популярности: за неделю ею воспользовались более 30 тысяч раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Также в топ услуг вошли: услуга «Выписки из домовой книги» (22 тысяч заявлений), «Запись в школу»(10,7 тысяч заявлений), «Выдача социальных карт жителя Московской области» (9,4 тысяч заявлений), «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (8,9 тысяч заявлений).

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