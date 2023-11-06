Успех ждёт тех, кто умеет работать в команде: гороскоп для всех с 6 по 12 ноября

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На предстоящей неделе всем знакам зодиака благоприятно размеренно и ответственно ко всему подходить. Подробные рекомендации для всех знаков зодиака «Радио 1» дала астролог Анна Лебеденко.
В деловой сфере благоприятно размеренно и ответственно ко всему подходить. Успех ждёт тех, кто умеет работать в команде. В любви желательно поддерживать инициативу друг друга. В вопросах здоровья лучше не перемерзать, теплее одеваться, а в питании нужно исключить холодные блюда и напитки.
У Овна неделя удачна для интеллектуальной работы и решения дел, которые он долго откладывал. Ему потребуется максимум самостоятельности и красноречия.
Телец сможет уладить все недоразумения в общении. Его мышление будет ясным. Возможны озарения и вещие сны.
Близнецам, чтобы избежать переутомления, лучше составлять список дел, важную информацию записывать и отменить необязательные встречи.
Рака увлекут домашние дела. Благоприятны покупки для дома. Хорошо навести порядок, избавиться от ненужных и сломанных вещей.
Льву нужно верно расставить приоритеты, рассчитать свое время и не тратить его напрасно. Ему необходимо в течение недели обдумать свои достижения и испытать за себя гордость.
Деве желательно отпустить прошлое, которое ей мешает строить своё будущее и отнимает много сил.
Весы станут популярнее. Возможны неожиданные встречи и необычные приятные события.
Скорпиону важно наладить распорядок дня и хорошо выспаться. Лучше не допускать перенапряжения и сильной усталости.
У Стрельца будет хорошее настроение. Ему надо находить радость в приятных мелочах и ежедневных заботах.
Козерог почувствует тепло и дружелюбие со стороны близких людей. Благоприятно беседовать и проводить больше времени вместе с ними.
Водолей станет сосредоточеннее и осторожнее. В делах он неторопливо, но успешно преодолеет все трудности.
Рыбы добьются хорошего расположения руководства. В деловой сфере улучшаться взаимоотношения и появятся новые перспективы.
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Особые рекомендации для каждого знака зодиака
У Овна неделя удачна для интеллектуальной работы и решения дел, которые он долго откладывал. Ему потребуется максимум самостоятельности и красноречия.
Телец сможет уладить все недоразумения в общении. Его мышление будет ясным. Возможны озарения и вещие сны.
Близнецам, чтобы избежать переутомления, лучше составлять список дел, важную информацию записывать и отменить необязательные встречи.
Рака увлекут домашние дела. Благоприятны покупки для дома. Хорошо навести порядок, избавиться от ненужных и сломанных вещей.
Льву нужно верно расставить приоритеты, рассчитать свое время и не тратить его напрасно. Ему необходимо в течение недели обдумать свои достижения и испытать за себя гордость.
Деве желательно отпустить прошлое, которое ей мешает строить своё будущее и отнимает много сил.
Весы станут популярнее. Возможны неожиданные встречи и необычные приятные события.
Скорпиону важно наладить распорядок дня и хорошо выспаться. Лучше не допускать перенапряжения и сильной усталости.
У Стрельца будет хорошее настроение. Ему надо находить радость в приятных мелочах и ежедневных заботах.
Козерог почувствует тепло и дружелюбие со стороны близких людей. Благоприятно беседовать и проводить больше времени вместе с ними.
Водолей станет сосредоточеннее и осторожнее. В делах он неторопливо, но успешно преодолеет все трудности.
Рыбы добьются хорошего расположения руководства. В деловой сфере улучшаться взаимоотношения и появятся новые перспективы.
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Екатерина Коршунова